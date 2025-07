Scaletta concerto Ultimo allo Stadio San Nicola di Bari di stasera, mercoledì 23 luglio 2025: tutte le canzoni per il gran finale della sua tournée estiva

Ultimo, stasera a Bari l’ultima tappa del suo tour negli stadi

Il gran finale del tour di Ultimo negli stadi di tutta Italia è arrivato ed è previsto per la giornata di oggi, mercoledì 23 luglio 2025. Questa sera andrà in scena l’ultimo concerto della tournée estiva del cantautore romano, che si esibirà allo Stadio San Nicola di Bari per l’ennesimo sold out, dopo le trionfali tappe di Lignano, Ancona, Milano, Roma e Messina.

Ultimo è ormai dal 2022 un vero e proprio “fenomeno degli stadi”, avendo saputo costruire una carriera ricca di successi e momenti indimenticabili con il suo Ultimo Stadi che, dal 2023 ad oggi, si è trasformato in Ultimo Stadi – La favola continua… La sua storia artistica racconta infatti di una vera e propria favola, partita dalla sua Roma ed esplosa in tutta Italia.

E, proprio per celebrare questo grande successo consolidato, il prossimo anno sarà protagonista di un concerto evento già diventato un record e intitolato La favola per sempre. Il 4 luglio 2026 il cantante si esibirà a Tor Vergata davanti a ben 250.000 fan, che lo hanno reso il concerto italiano con il maggior numero di spettatori paganti, superando anche il precedente record detenuto da Vasco Rossi nel 2017 al Modena Park.

Scaletta concerto Ultimo a Bari: il gran finale

Intanto, entrando nel merito della scaletta del concerto di Ultimo allo Stadio San Nicola di Bari di questa sera, mercoledì 23 luglio 2025, l’ordine delle canzoni dovrebbe rispecchiare quello delle precedenti date e dovrebbe dunque essere il seguente:

