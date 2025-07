Scaletta concerto Ultimo allo Stadio San Siro di Milano stasera, 5 luglio 2025: quali brani canterà

Ultimo torna questa sera allo Stadio San Siro di Milano, sabato 5 luglio 2025, per una nuova attesissima tappa del suo tour negli stadi “La favola continua”. Il cantautore romano è protagonista di un’estate di grandi concerti, partiti lo scorso 29 giugno a Lignano Sabbiadoro, passando poi per Ancona (2 luglio allo Stadio del Conero), Milano con due date consecutive (5 e 7 luglio allo Stadio San Siro), Roma per una tripletta all’Olimpico (10, 11 e 13 luglio), Messina (18 luglio al San Filippo) e infine Bari (23 luglio allo Stadio San Nicola).

Il concerto di questa sera a San Siro è sold out da settimane, con oltre 55mila spettatori attesi. L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21:00, mentre i cancelli dello stadio apriranno nel tardo pomeriggio per consentire un afflusso ordinato del pubblico. I biglietti, andati esauriti in pochissimo tempo, erano disponibili nelle fasce tra i 55 e gli 83 euro. A supporto dell’evento è previsto un piano straordinario dei trasporti: potenziate le linee ATM e consigliato l’utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere lo stadio, vista la grande affluenza di pubblico attesa in zona.

Scaletta Concerto Ultimo a San Siro: tutti i brani

Anche questa sera a San Siro, Ultimo riproporrà la scaletta già portata in scena nelle prime date del tour estivo.

Ecco l’ordine dei brani previsto:

Il bambino che contava le stelle

Dove il mare finisce

Colpa delle favole

Quei ragazzi

Quando saremo vecchi

Buongiorno vita

L’unica forza che ho

Amati sempre

Ipocondria

Sul finale

Rondini al guinzaglio

Giusy

Medley Tutto diventa normale / Quella casa che avevamo in mente / Paura mai

L’eleganza delle stelle

Occhi lucidi

I tuoi particolari

Peter Pan (vuoi volare con me?)

Ti va di stare bene

Piccola stella

La stella più fragile dell’universo

Quel filo che ci unisce

Bella Davvero

Ti dedico il silenzio

Pianeti

Alba

La parte migliore di me

Il ballo delle incertezze

Vieni nel mio cuore

Altrove

22 settembre

Sogni appesi

