Vasco Rossi in concerto alla Visarno arena di Firenze, 5 giugno 2025: tutte le novità della scaletta

Per il re indiscusso del rock italiano, non può che essere sempre tripudio; dopo giorni di attesa dopo l’appuntamento precedente a Torino lo scorso 31 maggio, Blasco arriva in Toscana per un evento che ha attirato decine di migliaia di fan da tutte le zone del Paese. La scaletta concerto Vasco Rossi a Firenze – oggi, 5 giugno 2025 presso l’Arena-Ippodromo di Visarno è ovviamente il fulcro della curiosità degli appassionati che non vedono l’ora di scoprire, da cima a fondo, quali note veicoleranno le emozioni della serata.

Tante novità per la scaletta concerto Vasco Rossi a Firenze, oggi 5 giugno 2025; alla Visarno il rocker porterà sul palco tutte le novità musicali che hanno caratterizzato il suo nuovo tour, in particolare per i brani che andranno ad aprire e chiudere il concerto. In cima alla lista spicca Vita Spericolata; il brano iconico di Blasco che per anni è stato in realtà il fanalino di coda – in senso positivo – scelto per salutare le migliaia di fan accorsi per lui, adesso risulta invece la prima scelta per l’apertura dello show.

Le hit intramontabili e singoli recenti: la scaletta concerto Vasco Rossi a Firenze, 5 giugno 2025

Circa trenta canzoni e innumerevoli storie personali e generali che si intrecciano tra loro; la scaletta concerto Vasco Rossi a Firenze – oggi, 5 giugno 2025 – è ovviamente un manifesto di tutti brani che hanno permesso al rocker di fare la storia della musica italiana. Da ‘Sally’ a ‘Senza Parole’, passando per ‘Buoni o cattivi’ e ‘Quante volte’; una menzione particolare la merita Albachiara che sarà il brano per la chiusura dello show presso l’arena-ippodromo Visarno.

LA SCALETTA

Vita Spericolata

Sono innocente ma…

Manifesto futurista della nuova umanità

Valium

Vivere

Mi si escluda

Gli spari sopra

Quante volte

Ed il tempo crea eroi

Un gran bel film

Vivere non è facile

Interludio 2025

Buoni o cattivi

Basta poco

Siamo qui

C’è chi dice no

Io perderò

Rewind

E adesso che tocca a me

Senza parole

Sally

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Canzone

Albachiara