Un raddoppio che renderà felici, questa sera – 6 giugno 2025 – migliaia di fan e appassionati; la scaletta concerto Vasco Rossi a Firenze segue la scia di quanto mostrato sul palco ieri sera al primo appuntamento con il pubblico fiorentino. Il nuovo tour del rocker è partito da Torino lo scorso 31 maggio e prosegue appunto con la doppia data in Toscana che si appresta ad essere ancor più entusiasmante del primo show all’arena-ippodromo Visarno.

Seconda data e spettacolo assicurato, non chiamatela replica ma al massimo un piacevole e magnifico bis; la scaletta concerto Vasco Rossi a Firenze – oggi, 6 giugno 2025 presso l’arena Visarno – sarà ovviamente la stessa di quella che migliaia di fan avranno ascoltato nel primo appuntamento in Toscana. Da ‘Sally’ ad ‘Albachiara’, senza dimenticare altri grandi successi come ‘Buoni o cattivi’ e Rewind’. Chi ha avuto il piacere di assistere al primo show di ieri può assicurare la miriade di emozioni che saranno veicolate anche questa sera in occasione della seconda data di Firenze per Vasco Rossi.

Come già visto nella prima uscita – e raccontato ieri – l’apertura della scaletta concerto Vasco Rossi a Firenze – oggi, 6 giugno 2025 – sarà affidata ad un brano tra i più rappresentativi per il rocker e indimenticabili per i fan: ‘Vita spericolata’. Si tratta di una novità in quanto, fino agli ultimi concerti, Blasco aveva sempre optato per questo brano come tributo di chiusura. Al suo posto, accendini al cielo per Albachiara; il brano con il quale Vasco Rossi chiuderà la scaletta e di fatto saluterà il pubblico di Firenze per proseguire con le prossime tappe di questo magnifico tour italiano.

LA SCALETTA

Vita Spericolata

Sono innocente ma…

Manifesto futurista della nuova umanità

Valium

Vivere

Mi si escluda

Gli spari sopra

Quante volte

Ed il tempo crea eroi

Un gran bel film

Vivere non è facile

Interludio 2025

Buoni o cattivi

Basta poco

Siamo qui

C’è chi dice no

Io perderò

Rewind

E adesso che tocca a me

Senza parole

Sally

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Canzone

Albachiara