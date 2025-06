Concerto Vasco Rossi a Messina, scaletta oggi 22 giugno 2025: lo show del rocker italiano allo stadio San Filippo.

Il rocker per antonomasia non conosce sosta; dopo le grandi folle accolte tra Firenze, Bologna, Napoli e Torino, gli appassionati non vedono l’ora di scoprire la scaletta concerto Vasco Rossi a Messina oggi 22 giugno 2025. Si tratta di un bis imperdibile dato che già ieri sera Blasco ha deliziato il pubblico siciliano con i brani più iconici della sua inimitabile carriera. “Voglio cantare anche io!”, aveva detto ironicamente il cantante dopo il recente evento a Napoli, sottolineando come ormai ogni singolo fan conosca ogni suo brano quasi meglio di lui al punto da non dover quasi proferir parola. Il clichè si ripeterà con buone probabilità anche questa sera a Messina per un bis che garantisce emozioni in divenire.

Concerto Vasco Rossi stasera, 17 giugno 2025/ Scaletta canzoni allo stadio Maradona di Napoli

La scaletta concerto Vasco Rossi a Messina oggi – 22 giugno 2025 – presso lo Stadio San Filippo avrà ad oggetto non solo le canzoni più iconiche della sua carriera ma anche i brani prodotti di recente che in egual modo hanno fatto breccia nel cuore degli appassionati. La tappa di oggi anticipa la chiusura del mini-tour estivo con lo straripante atto conclusivo che si terrà a Roma i prossimi 27-28 giugno. Per oggi, fari puntati sulla scaletta concerto Vasco Rossi a Messina – 22 giugno 2025 – dove oggi il rocker veicolerà nuove emozioni dal palco allestito presso lo stadio San Filippo.

Scaletta concerto Vasco Rossi 16 giugno 2025 a Napoli/ “Stadio Maradona sempre nel mio cuore”

Scaletta concerto Vasco Rossi a Messina: tutte le canzoni del rocker oggi 22 giugno 2025 allo stadio San Filippo

Come già visto nelle ultime uscite di Blasco, la scaletta concerto Vasco Rossi a Messina – 22 giugno 2025 – presso lo stadio San Filippo avrà qualche piccola novità rispetto al passato. Non solo la scelta di chiudere lo show con ‘Albachiara’ – che storicamente era brano d’apertura – ma anche l’inserimento di diversi medley per ripercorrere quasi nella sua interezza l’immensa discografia che ha marchiato in maniera indelebile la storia della musica italiana.

Scaletta concerto Vasco Rossi stadio Dall'Ara di Bologna, 12 giugno 2025/ Magica chiusura con "Albachiara"

SCALETTA

Vita spericolata

Sono innocente ma…

Manifesto futurista della nuova umanità

Valium

Vivere

Mi si escludeva

Gli spari sopra

Quante volte

Ed il tempo crea eroi

Un gran bel film

Vivere non è facile

Interludio 2025

Buoni o cattivi

Basta poco

Siamo qui

C’è chi dice no

Io perderò

Medley

Rewind

E adesso che tocca a me

Senza parole

Sally

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Canzone

Albachiara