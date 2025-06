Vasco Rossi fa il bis allo stadio Dall’Ara di Bologna: il concerto di stasera

Dopo il grande successo della data di ieri, Vasco Rossi torna ad infiammare il palco dello stadio Renato Dall’Ara di Bologna questa sera, giovedì 12 giugno 2025, alle ore 21.00, con la seconda tappa emiliana. Anche questa sera si preannuncia un sold out per la nuova data del Vasco Live 2025, la tournée negli stadi che ha preso il via con la data zero di Bibione a maggio, proseguita con le date di Torino e Firenze e, dopo Bologna, con Napoli, Messina e la grande chiusura a Roma.

Uno show emozionante che racchiude e celebra i 50 anni di carriera del mitico “Blasco” con le grandi canzoni del suo repertorio. Ma il cantante non si ferma qui perché, mentre è ancora nel pieno del tour negli stadi, ha già annunciato i suoi prossimi impegni: un tour per il 2026 nuovo di zecca per un ritorno sulla scena musicale in grande stile, con ben 10 date che toccheranno le città di Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine. Gli appuntamenti in agenda sono fissati dal 5 al 29 giugno 2026.

Scaletta concerto Vasco Rossi: tutti i grandi classici intramontabili

Per quanto riguarda invece la scaletta del concerto di Vasco Rossi di questa sera, giovedì 12 giugno 2025, in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, l’ordine delle canzoni dovrebbe essere simile a quello proposto nei precedenti concerti del tour. Ecco di seguito la probabile scaletta: