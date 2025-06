Concerto Zucchero ad ancora, scaletta di oggi 19 giugno 2025: il cantautore pronto ad aprire la nuova tournée tutta italiana.

Tutto pronto per lo show di apertura di un tour che senza dubbio sarà mozzafiato; allo stadio del Conero di Ancona arriva Zucchero Fornaciari con il concerto di apertura della sua nuova tournée tutta italiana e che terrà compagnia praticamente per tutto il mese di giugno in diversi stadi del nostro Paese. Da Bari a Roma, passando per Torino e Padova; oggi – 19 giugno 2025 – i fari sono puntati sulla scaletta concerto Zucchero ad Ancora per un concerto che, in linea con le ultime esibizioni, andrà a racchiudere le canzoni più iconiche del cantautore.

Prima di tuffarsi nella suggestiva esperienza del prossimo settembre all’Arena di Verona (8 date imperdibili) un piacevole antipasto verrà offerto dal cantautore con l’imminente tour estivo che si apre con la scaletta concerto Zucchero ad Ancora, oggi 19 giugno 2025. Lo staff dell’artista non ha comunicato un ordine ufficiale per quelle che saranno le scelte canore della serata, così come per le prossime; grazie a quanto riportato da Setlist, siamo comunque in grado di redigere la sequenza di canzoni che andranno ad allietare lo show considerando le ultime uscite di Zucchero.

Scaletta concerto Zucchero 19 giugno 2025: le possibili scelte del cantautore per lo show allo stadio Conero di Ancona

Da ‘Oh, Doctor Jesus’ a ‘Soul Mama’, passando per ‘Vedo nero’ e ‘Donne; tutti i brani più iconici del cantautore saranno con buone probabilità inclusi nella scaletta concerto Zucchero ad Ancona oggi 19 giugno 2025. Il suo timbro blues abilmente vestito di rock puro divamperà dallo stadio Conero grazie alle scelte canore dell’artista che certo non dimentica le canzoni più emblematiche della sua discografia ma come sempre includerà anche i brani più recenti che, in egual modo, continuano a riscuotere un successo mondiale.

SCALETTA

Oh, Doctor Jesus

Spirito nel buio

Soul Mama

La canzone che se ne va

Quanti anni ho

Quale senso abbiamo noi

Partigiano reggiano

Vedo nero

Iruben me

Il Volo

Facile

Donne

Baile (Sexy Thing)

Il suono della domenica

Dune mosse

Un soffio caldo

Miserere

Nutbush City Limits

Let the Good Times Roll

Diamante

Così celeste

X colpa di chi?

Diavolo in me

Senza una donna

You are so beautiful