Scaletta concerto Zucchero allo Stadio Euganeo di Padova in programma questa sera, sabato 28 giugno giugno 2025: il possibile ordine delle canzoni

Zucchero, previsti oltre 25.000 spettatori per il concerto a Padova

Manca davvero poco al concerto di Zucchero allo Stadio Euganeo di Padova. Questa sera, sabato 28 giugno, sono attesi oltre venticinque mila spettatori per l’Overdose d’amore World tour, che proseguirà con diverse date internazionali a luglio e ottobre. Oltre alla full immersion prevista a settembre all’Arena di Verona con Zucchero che sarà impegnato in otto concerti. Tornando all’appuntamento di questa sera all’Euganeo c’è grandissima curiosità relativamente alla scaletta del concerto.

Ebbene, la proposta musicale non dovrebbe discostarsi molto dalle precedenti e dovrebbe essere molto ricca. Immancabili i grandi successi del passato, ma anche le canzoni più recenti. Da Spirito nel buio a Soul Mama, passando per Con le mani, Donne, Diamante, Per colpa di Chi e tantissimi altri brani.

Scaletta concerto Zucchero a Padova: ecco le canzoni previste in apertura

“Non posso più sopportare un mondo senza l’amore che tutto muove. Questo è il senso…”, la precisazione di Zucchero in vista del concerto di questa sera a Padova. Amor che muovi il sole è naturalmente presente in scaletta e i fan non vedono l’ora di cantarla assieme al proprio beniamino. La scaletta del concerto di Zucchero, ricordiamo, potrebbe subire delle modifiche nel corso delle varie serate estive, ma dovrebbe essere la seguente. Apertura affidata a Oh, Doctor Jesus e Spirito nel buio, poi Soul Mama, Ci si arrende, Partigiano reggiano, Vedo nero e altri brani iconici di Zucchero. In scaletta troviamo anche Il suono della domenica, Donne, Miserere. Honky Tonk Train Blues (solo band), Madre dolcissima, Diamante ed altre canzoni molto amate dai fan.

Grande chiusura con altri capolavori indimenticabili, come X colpa di chi?, Diavolo in me, Chocabeck ed Hey Man. Cresce dunque l’attesa da parte dei fan di Zucchero, per un concerto che si preannuncia imperdibile. E’ consigliato recarsi allo stadio in ampio anticipo per raggiungere comodamente e senza fretta la propria postazione. Resta a disposizione qualche tagliando per i ritardatari e per chi decidesse di vivere l’esperienza live di Zucchero.