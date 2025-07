La scaletta del Cornetto Battiti Live 2025 della prima puntata del 7 luglio: tutti i cantanti sul palco di Molfetta.

Scaletta ricchissima quella della prima puntata del Cornetto Battiti Live 2025, in onda oggi 7 luglio, su canale 5. Sono tanti i nomi che faranno ballare non solo il pubblico presente nella suggestiva piazza di Molfetta, ma anche i telespettatori. Con il suo pancione ormai super evidente, arriverà sul palco Alessandra Amoroso che farà ballare tutti duettando anche con Serena Brancale. Ritmo anche con l’arrivo sul palco di Annalisa e Cristiano Malgioglio che, pur avendo due stili musicali opposti, sono in grado di trascinare il pubblico con la loro energia.

Spazio, poi, a Sal Da Vinci che, con Rossetto e Caffè, ha conquistato davvero tutti così come ha fatto Olly che, dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2025, è pronto ad entrare anche nel cuore del pubblico di Battiti Live ma gli artisti in scaletta non finiscono qui.

Scaletta Cornetto Battiti Live 2025: i cantanti del 7 luglio

In una calda Molfetta, poi, a deliziare il pubblico della prima puntata di Battiti Live 2025 arriveranno due nomi in grado di far cantare e ballare tutti, ma anche di far emozionare ovvero Tananai e Achille Lauro. Anche quest’anno, poi, non mancheranno i cantanti che arrivano direttamente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi come Trigno.

La pizza di Molfetta che ospita l’evento musicale di Radio Norba, poi, si trasformerà in una vera discoteca quando sul palco arriverà Gabry Ponte, reduce dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025 dove ha rappresentato San Marino. Non mancherà, poi, Gigi D’Alessio che, con le sue canzoni, piace davvero a tutti. Ecco, dunque, tutti i cantanti in scaletta in ordine alfabetico:

Alessandra Amoroso

Annalisa

Coma Cose

Cristiano Malgioglio

Fedez

Gabry Ponte

Joan Thiele

Ofenbach

Olly

Rkomi

Rocco Hunt

Sal Da Vinci

Serena Brancale

Tananai

TrigNO

Achille Lauro

Gigi D’Alessio

