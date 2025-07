Scaletta del concerto di Geolier a Lecce: quali canzoni canterà il rapper napoletano sul palco dell'Oversound Music Festival?

L’estate di Geolier continua ad essere un grande successo. L’artista napoletano sta portando avanti il suo tour in giro per l’Italia con numeri incredibili, da paura. Solo pochi giorni fa ha fatto il pienone a Napoli, la sua città, esibendosi all’Ippodromo di Agnano con una doppia data. Questa sera invece, 31 luglio, si esibirà a Lecce, all’Oversound Music Festival, per poi continuare con i suoi concerti a Campobasso, Catania con una doppia data e infine Verona, a settembre. Questa sera dunque, in via delle Cave del Duca di Torrevecchia, Geolier si esibirà nella magnifica Puglia: ma quale sarà la scaletta del concerto di Geolier a Lecce?

Scaletta concerto Geolier a Napoli, 26 luglio 2025/ Tutti i grandi successi: da I p’ me, tu p’ te a...

La prima canzone che l’artista napoletano dovrebbe portare sul palco di Lecce dovrebbe essere “Per sempre”, brano del 2024 inserito nell’album “Dio lo sa”. Geolier dovrebbe prosegue poi con “Money”, del 2023. E ancora, a seguire, nella scaletta del concerto di Geolier a Lecce dovrebbero essere presenti in ordine sparso anche altri brani iconici dell’artista napoletano, ovvero “Presidente”, “Ricchezza”, “Idee chiare”, “So Fly”, “Si stat’ tu”, “Me vulve fa rouss”, “Maradona”, “Narcos” “Chiagne”, “El pibe de oro”, Amma ma c t sap”, ma anche “Campioni d’Italia”, dedicato al suo Napoli, brano scritto nel 2023 dopo il primo scudetto del Napoli nell’era post-Maradona, quello vinto appunto nel 2023 sotto la guida di Luciano Spalletti.

Chiara Frattesi, fidanzata di Geolier/ Un anno di amore: "Grazie per tutto ciò che sei"

Scaletta del concerto di Geolier a Lecce: cosa canterà il rapper

Nella scaletta del concerto di Geolier a Lecce dovrebbe essere presente anche uno dei brani più amati del rapper napoletano, “P Secondigliano”, dedicata al suo quartiere. Una canzone, quella del rapper, che ha un posto speciale nella sua discografia e nella sua carriera. “P Secondigliano” è infatti il singolo di debutto del rapper, pubblicato nel 2018. Una canzone speciale, dunque, che Geolier non può non cantare in ogni suo concerto, essendo una delle più amate dal pubblico.