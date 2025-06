Scaletta e streaming Battiti Live 2025 a Molfetta: da Annalisa a Gigi D'Alessio, chi si esibisce nella prima puntata

Scaletta Battiti Live 2025: il programma della prima serata

Chi sono i cantanti che questa sera si esibiranno secondo la scaletta Battiti Live 2025 a Molfetta? Parte come ogni anno il celebre format musicale dell’estate Mediaset, che porterà la firma di Ilary Blasi e Alvin.

Ma chi ascolteremo nella prima serata del concerto in terra pugliese? Non mancheranno ovviamente i grandi nomi, da Fedez a Annalisa, passando per Alessandra Amoroso. Per cinque giorni il Cornetto Battiti Live 2025 farà ballare portando la musica in quel di Molfetta.

Cinque prime serate che saranno come da tradizione prima registrate e poi mandate in onda, da stasera fino a domenica, prima del passaggio in tv. Il sito ufficiale di Radio Norba ha annunciato i nomi di alcuni artisti attesi il 18 giugno. Questa la lista dei cantanti che salvo cambi di programma dovrebbero esibirsi nella serata d’esordio.

Cantanti acclamati e molti reduci dal recente Festival di Sanremo 2025, Alessandra Amoroso ad Annalisa, passando per Fedez, Coma Cose, Cristiano Malgiglio, Fedez, Gabry Ponte e Joan Thiele. Scaletta e streaming disponibile su Radio Norba, in attesa della consueta messa in onda su Canale Cinque, con Ilary Blasi alla conduzione.

Scaletta e streaming Battiti Live 2025 a Molfetta, Achille Lauro e Gigi D’Alessio si esibiranno on the road

Non è finita qui, perché il parterre di grandi ospiti per questa sera a Molfetta è di quelli importanti. Troveremo sul palco pugliese al Cornetto Battiti Live 2025 anche il duo francese Ofenbach, l’ultimo vincitore del Festival di Sanremo Olly. E poi ancora spazio per Tananai, pronto a esibirsi sulle note del suo ultimo tormentone Bella Madonnina. Toccherà poi a due esibizioni on the road, Achille Lauro e Gigi D’Alessio, tra i grandi protagonisti della serata che presto avremo modo di ritrovare anche su Canale Cinque.

Scaletta e streaming Battiti Live 2025 disponibile su Radio Norba, dove non mancheranno altri grandi protagonisti come Rocco Hunt, Serena Brancale, Sal Da Vinci, Trigno e Rkomi. Come al solito l’ingresso al pubblico sarà gratuito fino ad esaurimento dei posti a disposizione.