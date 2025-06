Scaletta Elodie, concerto a San Siro: stasera il grande show a Milano

Il 2025 segna il grande debutto di Elodie negli stadi con due super eventi attesissimi dai fan, uno dei quali in programma già questa sera. Domenica 8 giugno 2025 la cantante è infatti in concerto allo stadio San Siro di Milano per uno show evento celebrativo della sua carriera, e replicherà giovedì 12 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con la seconda data di questo mini-tour intitolato The Stadium Show. I fan sono in visibilio e non vedono l’ora di assistere allo spettacolo; l’appuntamento è per questa sera alle ore 21 a San Siro.

La popstar è reduce da un anno di grandi successi, condito dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Dimenticarsi alle 7 e impreziosito dalla pubblicazione del suo ultimo album in studio, Mi ami mi odi, contenente l’omonimo singolo oltre alla hit Black Nirvana e al duetto con Tiziano Ferro in Feeling. Ma come sarà strutturata la scaletta del concerto di Elodie a San Siro e che cosa dovranno aspettarsi i fan da questo spettacolo che promette grandi emozioni?

Scaletta concerto Elodie: Andromeda, Margarita e le ultime grandi hit

In merito al concerto di Elodie a San Siro, la scaletta non è stata ufficializzata ma è stato anticipato dalla stessa cantante che sarà strutturata in diversi atti. Sarà un percorso emozionale che attraverserà tutte le tappe della sua carriera e in cui non mancheranno i grandi successi del suo repertorio artistico. Di seguito la possibile scaletta del concerto, riportata da Radio 105:

Black Nirvana

Mi ami mi odi

Dimenticarsi alle 7

Guaranà

Nero Bali

Andromeda

Tribale

Due

Margarita

Bagno a mezzanotte

Apocalisse

Una Come Cento

Mal di testa

Parli parli

Mai Più

Feeling

La coda del diavolo

A fari spenti

