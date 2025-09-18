La scaletta di Elodie - The Stadium Show in onda questa sera su canale: tutti i successi della cantante.
La scaletta di Elodie – Tha Stadium Show in onda oggi, giovedì 19 settembre 2025 su canale 5, non solo è lunghissima, ma anche ricca dei più grandi successi della cantante e delle sue ospiti che la affiancheranno sul palco di San Siro. L’apertura dello show è assolutamente ricco di energia perché Elodie aprirà il live, insieme al suo corpo di ballo, con le note di Tribale per poi infiammare subito lo stadio e il pubblico a casa con un trio di canzoni amatissimo dai fan ovvero Black Nirvana, Guaranà / Hung Up | Feel Love e La coda del diavolo.
Dopo l’apertura, lo show regala quattro atti con tantissime canzoni che la cantante eseguirà dal vivo esibendosi anche in coreografie sensuali. Tra le canzoni del primo atto, così, spiccano brani come Mi ami mi odi e Cuore nero. Ad infiammare il primo atto, tuttavia, saranno i brani che seguirà con Achille Lauro ovvero Folle città e Rolls Royce.
Scaletta Elodie – The Stadium Show: tutte le canzoni
La scaletta di Elodie – The Stadium Show si infiammerà, poi, con l’arrivo sul palco di Gianna Nannini con cui Elodie si esibirà sulle note di America. Spazio, poi, ad altri brani di successo della Di Patrizi come Andromeda, Vertigine e Pensare male. L’ultima parte della scaletta, poi, regalerà le ultime emozioni ma farà scatenare anche tutti con le canzoni Due, Ciclone / Chiamo io chiami tu (con Gaia), Margarita e Bagno a mezzanotte. Ecco la scaletta completa:
Apertura
- Tribale
- Black Nirvana
- Guaranà / Hung Up | Feel Love
- La coda del diavolo
Atto primo – Audace
- Intro
- Odio amore chimico / 1 ora / Di nuovo
- Mi ami mi odi
- Cuore nero / Anche stasera
- Ok respira
- Folle città (con Achille Lauro)
- Rolls Royce (con Achille Lauro)
- America (con Gianna Nannini)
Atto secondo – Galattica
- Andromeda
- Vertigine
- Niente canzoni d’amore
- Feeling
- Pensare male
- Purple in the Sky
- Nina Kraviz Set
Atto terzo – Erotica
- Pop porno
- Red light
- Ascendente
- Elle
- Strobo
- Euphoria
- Lontano da qui
- A fari spenti
Atto quarto – Magnetica
- Tutta colpa mia
- Due
- Dimenticarsi alle 7
- ENCORE
- Hold On / Pazza musica
- Ciclone / Chiamo io chiami tu (con Gaia)
- Margarita
- Bagno a mezzanotte