La scaletta di Elodie - The Stadium Show in onda questa sera su canale: tutti i successi della cantante.

La scaletta di Elodie – Tha Stadium Show in onda oggi, giovedì 19 settembre 2025 su canale 5, non solo è lunghissima, ma anche ricca dei più grandi successi della cantante e delle sue ospiti che la affiancheranno sul palco di San Siro. L’apertura dello show è assolutamente ricco di energia perché Elodie aprirà il live, insieme al suo corpo di ballo, con le note di Tribale per poi infiammare subito lo stadio e il pubblico a casa con un trio di canzoni amatissimo dai fan ovvero Black Nirvana, Guaranà / Hung Up | Feel Love e La coda del diavolo.

Dopo l’apertura, lo show regala quattro atti con tantissime canzoni che la cantante eseguirà dal vivo esibendosi anche in coreografie sensuali. Tra le canzoni del primo atto, così, spiccano brani come Mi ami mi odi e Cuore nero. Ad infiammare il primo atto, tuttavia, saranno i brani che seguirà con Achille Lauro ovvero Folle città e Rolls Royce.

Scaletta Elodie – The Stadium Show: tutte le canzoni

La scaletta di Elodie – The Stadium Show si infiammerà, poi, con l’arrivo sul palco di Gianna Nannini con cui Elodie si esibirà sulle note di America. Spazio, poi, ad altri brani di successo della Di Patrizi come Andromeda, Vertigine e Pensare male. L’ultima parte della scaletta, poi, regalerà le ultime emozioni ma farà scatenare anche tutti con le canzoni Due, Ciclone / Chiamo io chiami tu (con Gaia), Margarita e Bagno a mezzanotte. Ecco la scaletta completa:

Apertura

Tribale

Black Nirvana

Guaranà / Hung Up | Feel Love

La coda del diavolo

Atto primo – Audace

Intro

Odio amore chimico / 1 ora / Di nuovo

Mi ami mi odi

Cuore nero / Anche stasera

Ok respira

Folle città (con Achille Lauro)

Rolls Royce (con Achille Lauro)

America (con Gianna Nannini)

Atto secondo – Galattica

Andromeda

Vertigine

Niente canzoni d’amore

Feeling

Pensare male

Purple in the Sky

Nina Kraviz Set

Atto terzo – Erotica

Pop porno

Red light

Ascendente

Elle

Strobo

Euphoria

Lontano da qui

A fari spenti

Atto quarto – Magnetica