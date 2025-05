Ecco la scaletta Eurovision 2025: ventisei paesi in gara per aggiudicarsi la finale

Quando manca pochissimo all’appuntamento finale, la scaletta Eurovision 2025 promette grande spettacolo in una serata che si preannuncia imperdibile. Sono ben ventisei i paesi che questa sera, sabato 17 maggio, competeranno per il titolo. Scalpita l’Italia di Lucio Corsi che, pur non essendo certo favorita, vuole lasciare il segno in questa edizione. Sbirciando la scaletta dell’evento, apprendiamo che il cantante maremmano si esibirà come quattordicesimo, subito dopo la Finlandia con Erika Vikman.

Chi è il vincitore Eurovision 2025/ Classifica e podio: l'Austria vince con JJ e Wasted Love

Occorrerà pazientare, invece, per l’esibizione di Gabry Ponte per San Marino: il deejay si esibirà per penultimo. Altro concorrente atteso è ovviamente Tommy Cash con Espresso Macchiato per l’Estonia, previsto in terza posizione in scaletta. Lo speciale in onda su Raiuno, ricordiamo, andrà in diretta a partire dalle ore 20.35.

Gabry Ponte vince Eurovision 2025? Il dj tra i favoriti: com'è andata l'esibizione/ Polemica su plagio?

Scaletta Eurovision 2025: cresce l’attesa per Lucio Corsi

La scaletta Eurovision 2025 è molto ricca e variegata, prevede ben ventisei paesi e cantanti finalisti che si esibiranno nel corso della serata a caccia della vittoria. Ricordiamo che tra i ventisei concorrenti sono inclusi i BigFive, ovvero i paesi organizzatori che sono Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna. Va poi aggiunta la Svizzera, che si è qualificata in automatico alla finale grazie alla vittoria di Nemo nell’edizione dello scorso anno. E poi avremo tutti gli paesi che si sono aggiudicati il pass dopo le due semifinali di martedì e giovedì.

Ed Sheeran sostiene Lucio Corsi all'Eurovision: il cantante spiazza con una storia sui social/ Cos'ha detto

Per quanto riguarda Lucio Corsi che si esibirà indicativamente a metà finale, il cantante maremmano si è detto sereno in vista della finale, in una intervista riportata da Amica.it. “In finale andiamo lisci, magari punteremo di più su luci e colori. La classifica non mi interessa, amo lo sport e la competizione ma la musica non è una gara, non ha senso paragonarlo a un gesto atletico, è così vario ciò che può suscitare…”, ha detto il nostro rappresentante. Non resta che augurargli buona fortuna. Di seguito, ecco la scaletta Eurovision 2025 aggiornata.