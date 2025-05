Qual è la scaletta Eurovision Song Contest 2025 della seconda semifinale? Oggi 15 maggio è prevista l’esibizione della seconda metà dei paesi in gara, ma soltanto dieci riusciranno a conquistare la finale di sabato 17 maggio alla fine della votazione del pubblico europeo. Ad aprire la serata sarà l’Australia, un paese che non fa parte dell’Unione Europea ma che ogni anno, dal 2015, ha il diritto di partecipare all’Eurovision. A rappresentarla quest’anno sarà il cantautore franco-australiano Go-Jo.

Ultimo paese ad esibirsi in questa seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 sarà invece la Finlandia, con la cantante Erika Vikman. Così come accaduto nella prima semifinale, ai concorrenti in gara si aggiungeranno tre dei ‘Big 5’, ovvero i paesi che hanno diritto diretto alla finale.

Scaletta Eurovision Song Contest 2025; apre l’Australia e chiude la Finlandia

Durante la puntata di questa sera, si esibiranno il Regno Unito, quest’anno rappresentato dal trio Remember Monday; la Francia, rappresentata dalla cantante Louane; e, infine, la Germania con Abor & Tynna. Tra i Big Five c’è anche la Spagna e il nostro Lucio Corsi, che si è esibito martedì sera tra i grandi applausi dell’arena. La loro esibizione, durante la semifinale, è solo dimostrativa ma non in gara. Saranno tutti e cinque in gara durante la finale con gli altri venti paesi finalisti.

Ma qual è la scaletta della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025? Eccola di seguito:

Australia: Go-Jo, Milkshake Men

Montenegro: Nina Žižić, Dobrodošli

Irlanda: Emmy, Laika Party

Lettonia: Tautumeitas, Bur man laimi

Armenia: Parg, Survivor

Austria: JJ, Wasted Love

Regno Unito: Remember Monday, What the Hell Just Happened?

Grecia: Klavdia, Asteromata

Lituania: Katarsis, Tavo asys

Malta: Miriana Conte, Serving

Georgia: Mariam Shengelia, Freedom

Francia: Louane, Maman

Danimarca: Sissal, Hallucination

Repubblica Ceca: Adonxs, Kiss Kiss Goodbye

Lussemburgo: Laura Thorn, La poupée monte le son

Israele: Yuval Raphael, New Day Will Rise

Germania: Abor & Tynna, Baller

Serbia: Princ, Mila

Finlandia: Erika Vikman, Ich komme

