Stasera 3 giugno 2025 ci sarà il bis del concerto di Gigi D’Alessio allo Stadio Armando Maradona di Napoli. Inizio alle ore 21.00 per ore di musica, allegria e sentimento al fine di celebrare una carriera di successo. Il suo è un ritorno in grande stile perché l’ultima volta che si era esibito lì era il lontano 2016.

Tra gli ospiti saliti sul palco della serata del 2 giugno, da Clementino a Geolier, ma ne sono attesi altri per stasera, anche se non si sanno ancora, quindi l’effetto sorpresa è garantito. Dopo Napoli, però, il cantante si esibirà a Palermo (20-21 giugno), Bari (23 giugno) e Roma il 25 giugno. E poi ancora Napoli il 19-20-21 a settembre.

Scaletta Gigi D’Alessio e gli ospiti del suo concerto al Maradona di Napoli di stasera

Ma quale sarà la scaletta Gigi D’Alessio del concerto allo Stadio Maradona di Napoli? È prevista una serata non solo ricca di canzoni, ma anche di ospiti. Durante la prima tappa al Maradona, D’Alessio si è avvalso della presenza di Alessandra Amoroso (che ha cantato con lui ‘Un cuore malato’), di suo figlio LDA (con il quale ha cantato ‘Ti amo e tu lo sai’), del maestro Adriano Pennino (che lo ha accompagnato al pianoforte in una sua esibizione). E ancora di Geolier (nel duetto ‘Senza tuccà’) e di Elena D’Amario, che ha danzato alle spalle del cantante sulle note di ‘Rosa e lacrime’, suo ultimo singolo nel cui videoclip appare proprio la ballerina di Amici. La serata dovrebbe avere inizio con ‘Cattiveria e gelosia’ per concludersi con ‘Napule’.

Per quanto riguarda i biglietti per il concerto di Gigi D’Alessio di stasera stando a TicketOne c’è il tutto esaurito tranne per pochissimi posti (con visibilità laterale) in Tribuna Nisida. Questo per capire quanto i napoletani adorino la musica del loro pupillo. Senza contare che cantare al Maradona dopo lo scudetto del Napoli vale doppio.

