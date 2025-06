La scaletta di Gigi & Friends, show di Gigi D'Alessio in onda questa sera dallo stadio Barbera di Palermo.

Musica per tutti i gusti quella che propone Gigi D’Alessio con la scaletta di Gigi & Friends, show di musica e beneficienza in onda questa sera su canale 5. Come per tutti i concerti del cantautore napoletano, anche quello tenuto allo stadio Barbera di Palermo è ricco di canzoni che hanno segnato il repertorio dell’artista napoletano diventato, nel corso degli anni, uno dei più seguiti in Italia. La scaletta del concerto di Palermo rispecchia quasi totalmente quella dei concerti che, finora, il cantante ha tenuto in alcuni stadi italiani.

Tante, infatti, le canzoni che il pubblico presente allo stadio e i telespettatori di canale 5 potranno cantare. Non mancheranno, infatti, i brani storici del suo repertorio come Non dirgli mai, Annarè ma anche Un nuovo bacio e Non mollare mai. In totale, la scaletta è composta da 60 canzoni ed è composta anche da brani che eseguirà in duetto con colleghi e amici, presenti con lui sul palco.

Scaletta Gigi & Friends – Sicily for Life: gli ospiti in scaletta

Tanti artisti napoletani sul palco del Gigi & Friends accanto a Gigi D’Alessio che, questa sera, potrà contare sul totale sostegno di uno degli attori e registi più amati come Alessandro Siani. Spazio, poi, alla grande musica napoletana con Clementino, Geolier, Sal Da Vinci e Rosario Miraggio con cui D’Alessio duetterà sulle note dei grandi successi anche dei suoi colleghi.

Non mancheranno, poi, le grandi voci femminili della musica italiana come Noemi, Fiorella Mannoia ed Elodie. Non mancherà, poi, un momento dedicato alla danza con la presenza di Elena D’Amario. Grandi emozioni, infine, quando sul palco arriverà anche LDA, il figlio di Gigi. Presenti, inoltre, anche i The Kolors:

