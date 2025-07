La scaletta di Gigi - Uno come te, il concerto di Gigi D'Alessio in onda oggi 25 luglio su Raiuno: ecco tutte le canzoni.

La scaletta di Gigi – Uno come te, il concerto di Gigi D’Alessio in onda questa sera su Raiuno non solo è lunghissima e ricchissima ma presenta alcuni dei brani del repertorio del cantautore napoletano più amati dal pubblico. Si parte con “Non mollare mai”, brano diventato un inno per le persone a non mollare e a cercare sempre una via d’uscita per rialzarsi e ricominciare. Nel corso della serata, poi, non mancheranno le canzoni più romantiche come Annarè, canzone amatissima e attesissima dal pubblico in ogni concerto di Gigi ma anche Un nuovo bacio.

Sia da solo che in duetto con altri artisti, Gigi D’Alessio non si risparmierà e, accompagnato da una grande orchestra, farà ballare tutti anche con brani più movimentati come Mon amour. Non mancherà, poi, uno dei primi successi di D’Alessio come Non dirgli mai.

Scaletta Gigi – Uno come te: tutti i brani

Nel corso della serata, la scaletta di Gigi – Uno come te prevede diversi brani eseguiti in diretta con i vari ospiti. Con Annalisa, infatti, Gigi D’Alessio si esibirà sulle note di Mon Amour, sia dello stesso Gigi che di Annalisa mentre con il figlio LDA eseguirà Primo appuntamento e Rosso Lampone. Chiagne è la canzone che canterà con Geolier mentre Como suena el corazon e Cos cos cos sono i brani che seguirà con l’amico Clementino. Ecco tutte le canzoni:

Non mollare mai (con Guè Pequeno, Clementino e Geolier) ‘O posto d’Annarè Si te sapesse dicere Nu dispietto (con Elodie) Io vorrei (con Elodie e Ernia) Una magica storia d’amore (con Elodie) Un nuovo bacio (con il pubblico) Senza tuccà (con Geolier) Geolier e Guè Pequeno cantano alcune loro canzoni Chiagne (con Geolier) Assaje Quanti amori (con Umberto Tozzi) Tu (solo Umberto Tozzi) Gloria (solo Umberto Tozzi) Di notte, Cumpagna mia (medley) Annarè (con Annalisa) Sinceramente (con Annalisa) Mon amour di Gigi e Mon amour di Annalisa (remix) Te voglio bene ancora Non dirgli mai (con il pubblico) Spiegame cherè Un cuore ce l’hai Le mani Insieme a lei, Ora (medley) Sketch con Francesco Cicchella Chiove (con Stash dei The kolors) Karma, Un ragazzo una ragazza, Italodisco (medley con The Kolors) Fra Sei importante, Non riattaccare, Dove sei, Il cammino dell’età (medley) Superclassico (solo Ernia) Anna se sposa, Meza bucia, 30 canzoni (medley) Primo appuntamento (con LDA) Rosso lampone (solo LDA) Miele Como suena el corazon (con Clementino) Cos cos cos (con Clementino) Fotomodelle un po’ povere, Sotto le lenzuola, Buongiorno, Napul’è (medley con fuochi d’artificio)

