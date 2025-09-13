Scaletta Grace For The World, oggi 13 settembre 2025: Jennifer Hudson da brividi, John Legend e Bocelli insieme per un duetto storico.

Scaletta Grace For The World, oggi 13 settembre 2025: Pharrel Williams a Piazza San Pietro

Oggi 13 settembre 2025 vivremo una serata ricca di magia con l’evento Grace For The World, che si terrà in Piazza San Pietro. L’evento musicale vedrà sul palco una serie di famosissimi artisti tra cui Pharrel Williams che co-dirigerà la serata. Si tratta di un concerto per il Giubileo 2025 volto a chiudere il World Meeting on Human Fraternity, che è alla sua terza edizione.

Sul palco di Piazza San Pietro Pharrell Williams si esibirà insieme al Voices of Fire Gospel Choir, mentre ritroveremo anche il Maestro Marco Frisina a dirigere il Coro della Diocesi di Roma. Il tutto sarà coronato da luci, droni, giochi spettacolari della Nova Sky Stories che renderanno lo spettacolo ancora più suggestivo affiancando l’arte sacra alla tecnologia. Denominatore comune, la splendida arte della Cappella Sistina.

Scaletta Grace For The World, oggi 13 settembre 2025: ordine cantanti

Grace For The World è un evento d’eccezione su un palcoscenico altrettanto particolare: “Mettiamo in luce l’umanità attraverso la musica a partire dal cuore stesso della Cristianità e dalla piazza spirituale più importante, raggiungendo il mondo intero con un unico messaggio di fratellanza e pace“, così ha dichiarato Andrea Bocelli riguardo alla manifestazione. A lui si è accodato anche Pharrell Williams con queste parole: “Questo è uno dei rari momenti culturali in cui il mondo si ferma e si sintonizza all’unisono. È un messaggio di unione e grazia per tutta l’umanità”.

Per quanto riguarda la Scaletta Grace For The World, non c’è un preciso ordine delle canzoni, ma al momento quelli che vi elenchiamo di seguito sono tutti gli artisti che oggi saliranno sul prestigiosissimo palco a Piazza San Pietro: