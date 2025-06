Scaletta Il Volo Tutti Per Uno-Viaggio Nel Tempo 3a puntata, da Giorgia ad Arisa: le più belle voci femminili italiane

Questa sera andrà in onda l’ultima serata evento de Il Volo Tutti Per Uno- Viaggio Nel Tempo, lo show con protagonisti i tre tenori Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone che con le loro splendide voci hanno portato in giro per il mondo il bel canto italiano. Sarà una serata piena di grande musica condotta da Vanessa Incontrada mentre le precedenti sono state condotte da Antonella Clerici e Lorella Cuccarini. Lo show sarà impreziosito anche da grandissimi ospiti musicali.

Stando alla scaletta Il Volo Tutti Per Uno- Viaggio Nel Tempo ad accompagnare i tre giovani tenori ci saranno le più belle voci femminili italiane: Giorgia, Arisa e Alessandra Amoroso. Spazio avrà anche la giovane Clara con la quale replicheranno il magico duetto che hanno portato al Festival di Sanremo 2025, la loro personalissima versione di The Sound of Silence che ha fatto esplodere l’Ariston. Insomma sarà una serata magica ed imperdibile che andrà in onda questa sera su Canale5 a partire dalle 21.30 circa.

Prima di rivelare la scaletta Il Volo Tutti Per Uno, non solo le più grandi voci ed interpreti del panorama musicale italiano, ad infiammare l’Arena nella suggestiva cornice di Palazzo Te a Mantova ci saranno i The Kolors con le loro hit che di sicuro faranno ballare anche gli spettatori a casa, e poi ancora la rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo Brunori Sas che si è fatto conoscere con la sua toccante ed emozionante L’Albero delle noci ma interverrà anche il cantautore catanese Mario Biondi, il flautista di fama internazionale Andrea Griminelli e il violinista Gennaro Desiderio. A concludere questa carrellata di grandi ospiti anche l’attore Beppe Fiorello, mentre Vanessa Incontrada si cimenterà in un duetto con Ignazio Boschetti, Piero Barone e Gianluca Ginoble sulle note di Besame Mucho. Dal sito di All Music apprendiamo la scaletta ufficiale ma non i brani con i quali gli artisti si cimenteranno.

Di seguito la scaletta Il Volo Tutti Per Uno:

*Giorgia

*Alessandra Amoroso

*Clara (canterà The Sound of Silence, già eseguita insieme al trio a Sanremo 2025)

*Arisa

*The Kolors

*Brunori Sas

*Mario Biondi

*Giuseppe Fiorello

*Andrea Griminelli, flautista di fama internazionale

*Gennaro Desiderio, violinista