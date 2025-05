Il Volo Tutti per uno – Viaggio nel tempo: chi salirà sul palco il 26 maggio 2025

Cosa prevede la scaletta della seconda serata de Il Volo tutti per uno – Viaggi nel tempo in programma questa sera su canale 5? E’ questa la domanda più gettonata sul web in attesa che l’evento dedicata al grande talento di Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone inizi.

La scaletta è ricchissima e accontenterà i gusti di tutti, sia quelli dei fan storici dei ragazzi de Il volo sia degli amanti della musica in generale che potranno ascoltare le voci di alcuni dei più grandi artisti italiani. Le emozioni saranno tante anche grazie alla presenza di due grandi danzatori ma non mancheranno i momenti più leggeri per l’ironia di Enrico Brignano, uno dei comici più amati dal pubblico italiano.

La scaletta della seconda serata de Il volo tutti per uno – Viaggio nel tempo

Musica, balletti e monologhi comici nel corso della seconda serata de Il Volo Tutti per uno Viaggio nel tempo che, questa sera, porterà sul palco artisti come Gianni Morandi e Antonello Venditti: i due artisti regaleranno al pubblico di canale 5 alcuni dei loro grandi successi e, oltre a cantare da soli, daranno vita ad esibizioni speciali con Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il Volo che, a turno, duetteranno loro.

Duetti anche tra i ragazzi de Il volo e Fiorella Mannoia che, nelle foto diffuse prima della messa in onda della serata, ha regalato abbracci e sorrisi con i tre artisti più giovani. La scaletta della serata, poi, propone le canzoni di Marco Masini che si esibirà sulle note di alcuni dei suoi brani più famosi e quelle di Noemi che darà vita a momenti iconici insieme ai colleghi. La serata, poi, regalerà un momento imperdibile anche agli amanti della danza con Simone Coluccio e Joel Stoyanov, due dei talenti più grandi della scuola del Teatro dell’Opera di Roma che daranno vita ad alcune coreografie super emozionanti. Spazio, infine, anche al divertimento e alle risate grazie all’ironia piccata di Enrico Brignano.

