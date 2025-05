Imagine Dragons tornano a Milano: oggi in concerto

Il ritorno degli Imagine Dragons in Italia era attesissimo e oggi, martedì 27 maggio 2025, il gruppo è sbarcato a Milano per il concerto in programma all’Ippodromo Snai La Maura di Milano che ha portato nel capoluogo lombardo tantissimi fan pronti a cantare, ma anche ad emozionarsi con il gruppo che è amatissimo da diverse generazioni. Con la loro musica, gli Imagine Dragons hanno scalato le classifiche mondiali e sono riusciti a diventare uno dei gruppi più seguiti. Difficile, infatti, riuscire a trovare un biglietto per un loro concerto in prossimità della data e, anche quello di questa sera, ha fatto registrare il sold out.

La band, capeggiata dal frontman Dan Reynolds mancava in Italia da tre anni e il live di questa sera ha scatenato, sin dall’annuncio e, successivamente, dalla vendita dei biglietti, tantissimo entusiasmo. Con il concerto degli Imagine Dragons si apre ufficialmente la stagione dei concerti estivi, ma quali sono i brani in scaletta?

La scaletta degli Imagine Dragon a Milano 2025

Sono ben 22 le canzoni previste nella scaletta degli Imagine Dragons che, a Milano, sono pronti a regalare un live imperdibile con due ore di musica dal vivo regalando ai propri fan sia i brani più recenti che quelli storici che hanno permesso alla band di farsi conoscere a livello mondiale. These Hills, Thunder e Bones sono i tre brani che danno ufficialmente il via al concerto milanese che, poi, tra un saluto e un altro, continuerà con Tiptoe, Take Me to the Beach, Whatever It Takes, Shots e Bad Liar.

In una scaletta che promette ritmi più calzanti ad altri più tranquilli, i brani accontentano tutti i gusti dei fan che, nel corso della serata, potranno continuare a cantare brani come Nice To Meet You, Wake Up, Radioactive, Demons, Natural, Walking the Wire, Sharks, Enemy. La chiusura, poi, tirerà fuori dal cuore del pubblico le ultime emozioni, ma anche le ultime energie con Eyes Closed, In Your Corner, VCR, Don’t Forget Me, Believer e Fire in These Hills.

