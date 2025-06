Laura Pausini 30 World Tour: diretta, scaletta ed ospiti del concerto evento su Canale5

È tutto pronto per il concerto di Laura Pausini evento che andrà in onda questa sera su Canale5. Sarà una serata piena di musica e magia attraverso il quale l’artista italiana conosciuta ed amata in tutto il mondo ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera, dalle canzoni più iconiche dei suoi esordi ai suoi più grandi successi fino alle hit più recenti.

La scaletta Laura Pausini 30 World Tour, infatti, sarà piena di brani, da quelli più struggenti fino a quelli più leggeri passando per i medley che infiammeranno non solo lo stadio Unipol Forum di Assago di Milano ma anche i telespettatori a Casa, il concerto evento infatti è stato registrato durante la tappa del Laura Pausini World Tour 2023/2024 che ha toccato oltre 80 città in giro per il mondo che regalerà ai telespettatori un viaggio intenso ed emozionante ricco di emozioni e musica.

Scaletta Laura Pausini 30 World Tour, concerto evento su Canale5 dai brani iconici degli esordi ai grandi successi

Ma quale sarà la scaletta del concerto di Laura Pausini 30 Wordl Tour su Canale5? Di sicuro includerà il brani più importanti dei suoi esordi come La Solitudine (con la quale ha vinto Sanremo Giovani nel 1993) fino alle canzoni degli album più recenti come Anime Parallele e poi ci saranno i suoi brani più iconici come Un’emergenza d’amore, Tra te e il mare, Invece No, Strani Amori mentre non è chiaro è se ci saranno degli ospiti, in alcuni concerti del passato, infatti, sono stati presenti come guest star artisti come Tiziano Ferro ed Ermal Meta.

La scaletta Laura Pausini 30 World Tour rispecchierà in pieno la carriera e la personalità dell’artista che ha collezionato successi e riconoscimenti in tutto il mondo il suo ultimo tour è stato sold out in Italia, nel resto d’Europa, America Latina e Stati Uniti ed adesso è pronto a portare la stessa atmosfera magica ed incantata nella case dei telespettatori. L’appuntamento con il concerto evento di Laura Pausini è per questa sera a partire dalle 21.30 circa su Canale5 mentre su Mediaset Infinity è disponibile il docu-concerto dedicato alla carriera dell’artista.

Scaletta Laura Pausini World Tour: tutti i brani da Il Primo Passo Sulla Luna a La Solitudine

Vediamo di seguito la scaletta del concerto di Laura Pausini 30 World Tour nel dettaglio:

*Il primo passo sulla luna

*Durare

*Un buon inizio

*Tutte le volte / Frasi a Metà / Io Canto / Un’emergenza d’amore

*E ritorno da te

*Ciao

*Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi. Celeste è una dolcissima dedica alla figlia Laura.

*Resta in ascolto

*Come se non fosse stato mai amore

*Primavera in anticipo (It Is My Song)

*Scatola

*Limpido / Surrender / Con la musica alla radio. Un medley di canzoni trascinanti.

*Ti porterai lontano / Non è detto / Lato destro del cuore; Non ho mai smesso; In assenza di te (It’s Not Goodbye)

*Le cose che vivi

*Benvenuto

*Simili

*Tra te e il mare

*Non c’è

*Io sì (Seen)

*Vivimi

*Sorella Terra

*Zero

*Invece no

*Incancellabile

*Strani amori

*La Solitudine

*Ciao. Una canzone degna di un gran finale.