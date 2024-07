Scaletta Max Pezzali: concerto a Messina oggi 9 luglio 2024/ Viaggio al centro del mondo apre lo show

Max Pezzali: oggi in concerto a Messina

Tutto pronto a Messina per il grande concerto di Max Pezzali che oggi, martedì 9 luglio 2024, si esibirà sul palco dello stadio San Filippo dove, migliaia di persone, sono pronte a cantare a squarciagola tutte le sue canzoni nonostante il gran caldo della città siciliana. Dopo il grande successo ottenuto con il tour in giro per l’Italia, prima di congedarsi, momentaneamente, dal suo pubblico con l’ultima data in programma il 13 luglio a Bari, l’ex 883 è pronto a far rivivere ai suoi fan tutte le emozioni del passato attraverso canzoni che, non solo sono diventate delle vere e proprie hit, ma sono anche la colonna sonora di tanti amori nati anche sotto il suo palco.

Max Pezzali: “Gli anni Novanta? Avevamo grandi speranze”/ “Tornerei volentieri ai messaggi a pagamento”

A Messina, c’è grande attesa per il concerto di Max Pezzali che, sulla scena musicale da anni, rappresenta uno degli artisti più amati e seguiti da diverse generazioni che si riuniscono sotto il suo palco per vivere una serata intensa, emozionante, ma anche divertente grazie ai tantissimi brani che formano una scaletta che mette d’accordo tutti.

Scaletta Max Pezzali: concerto a San Siro di Milano oggi 2 luglio 2024/ Tuffo nel passato con tante hit

Concerto Max Pezzali: il brano che chiude la scaletta simbolo di una generazione

Gli anni Noventa hanno segnato uno spartiacque nel mondo della musica di cui uno dei rappresentanti maggiori, in Italia, è stato sicuramente Max Pezzali che, insieme all’883, sperava di poter realizzare il sogno di trasformare la passione per la musica in un vero lavoro non immaginando che, anni dopo, avrebbe portato a casa un sold out dopo l’altro con i suoi concerti. Questa sera, infatti, in uno stadio San Filippo pieno in ogni settore, Max Pezzali canterà quasi tutte le sue hit più famose aprendo la scaletta con “Viaggio al centro del mondo”, brano pubblicato nel 1999 e contenuto nell’album “Grazie mille”.

Scaletta concerto Max Pezzali allo stadio San Siro di Milano, oggi 1 luglio 2024/ Il ‘bis’ di hit nostalgiche

Anche la chiusura della scaletta è affidata ad alcuni brani del passato che hanno segnato un’intera generazione che, questa sera, è pronta a scatenarsi sulle note di “Nord sud ovest est” e “Tieni il tempo” per poi arrivare ai saluti finali con un brano del 1992 ovvero “Con un deca”.

La scaletta del concerto di Max Pezzali

Viaggio al centro del mondo Bella vera La regina del celebrità La regola dell’amico Io ci sarò Come deve andare Rotta x casa di Dio La radio a 1000 watt Sei fantastica Il grande incubo Discoteche abbandonate Sei un mito Nella notte Weekend La lunga estate caldissima Una canzone d’amore Come mai Nessun rimpianto Eccoti Ci sono anch’io La dura legge del gol Hanno ucciso l’Uomo Ragno Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato Jolly Blue Gli anni Grazie mille Nord sud ovest est Tieni il tempo Con un deca

© RIPRODUZIONE RISERVATA