Scaletta Notte della Taranta 2025, quali sono i cantanti e le esibizioni del concertone in onda su Rai 3 oggi 23 agosto? Tutti i nomi

I concertoni estivi non sono ancora finiti. Anche se agosto sta per giungere al termine, Rai 3 propone al pubblico uno degli eventi più amati della calda estate: la Notte della Taranta 2025. L’atteso concerto, in scena nell’affascinante cornice dell’ex Convento dei Padri Agostiniani a Melpignano, in provincia di Lecce, ospiterà una scaletta ricca ed emozionante, nella quale si alterneranno successi di oggi a canzoni della tradizione.

Giovani artisti e volti affermati nel mondo della musica italiana si alterneranno sul palco durante la serata, la cui partenza è fissata per le 21.20. Non mancherà anche quest’anno, l’esibizione di Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, storica band italiana che affonda le sue radici proprio nel territorio pugliese. Il cantante poterà sul palco di Melpignano due brani della tradizione: Lu rusciu de lu mare e Quannu te llai la facce la matina.

Scaletta Notte della Taranta 2025: tutti i cantanti in scena e le esibizioni su Rai 3

Pugliese è anche Serena Brancale, una delle rivelazioni dell’ultimo anno, che ha ottenuto un grandissimo successo anche in TV dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Anema e core, brano che ascolteremo anche durante la diretta di questa sera, insieme ad una canzone di repertorio pugliese. Ma ad esibirsi alla Notte della Taranta 2025 saranno anche Ermal Meta, i giovani (ex di X Factor) Settembre e Anna Castiglia, Antonio Castrignanò e una performance inedita della giovane artista Tära.

Tornando alla scaletta Notte della Taranta 2025, non abbiamo al momento un’ordine di uscita dei cantanti, tuttavia sono noti non solo gli ospiti ma anche tutte le esibizioni della serata, che vi lasciamo di seguito.