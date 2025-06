Scaletta Party Like a Deejay 2025: gli artisti sul palco

Milano si accende per una grande notte estiva di musica, il capoluogo lombardo infatti spalanca le porte del super concerto che si terrà oggi a Parco Sempione, e la scaletta Party Like a Deejay 2025 si preannuncia davvero ricca di grandi nomi e artisti, pronti a prendere posto sul palco. E ne vedremo davvero per tutti i gusti, da Annalisa a Tananai, passando per il neo giudice di X Factor Francesco Gabbani.

Tra i concerti che animeranno la zona dell’Arco della Pace in questi giorni troveremo quello di oggi, che vedrà sul palco molti cantanti reduci dagli ultimi Festival di Sanremo: Alfa, Annalisa, Brunori Sas, Coez, Francesco Gabbani, Franco 126, Joan Thiele, Lucio Corsi, Olly e Tananai. Evento accessibile per il pubblico con biglietti al prezzo di 18 euro + commissioni. Insomma, una serata davvero da non perdere con tante grandi voci della musica italiana.

Scaletta Party Like a Deejay 2025: chi canterà domani

Gli artisti che animeranno Parco Sempione a Milano saranno diversi in queste ore e soprattutto verranno suddivisi in due serate.

Dai protagonisti di oggi, come Alfa, Annalisa, Brunori, Gabbani, Olly e Tananai si passerà alla serata di domani, che vanterà altre voci amatissime italiane, da Achille Lauro a Bresh e Capoplaza, ma non è finita qui, perché sempre per la serata di oggi sono previste altre voci al Cortile delle armi del Castello Sforzesco, canteranno in un concerto gratuito Anna Carol, Emma Nolde, Francesca Michielin, Giorgio Poi, Irene Grandi, Levante, Venerus, a loro si andrà ad aggiungere anche un ospite tenuto segreto fino agli ultimi minuti. Due giorni di musica decisamente da non perdere con il Party Like a Deejay 2025.

