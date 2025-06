Party Like a Deejay 2025: stasera l’ultimo concerto a Milano

Questo weekend si tinge di musica grazie al Party Like a Deejay 2025, l’appuntamento con la festa organizzata e firmata da Radio Deejay che si rinnova ormai ogni anno con tantissimi eventi collaterali e grandi nomi della canzone italiana sul palco. L’evento va in scena presso il Parco Sempione e l’Arco della Pace a Milano e, dopo aver preso il via lo scorso venerdì 6 giugno 2025, si chiude questa sera, domenica 8 giugno, con l’ultimo appuntamento musicale previsto da programma.

Figli Marcella Bella, chi sono Carolina, Tommaso e Giacomo/ "Una madre dolce, ci ha lasciati liberi"

Il concerto di questa sera dovrebbe prendere il via a partire dalle ore 20.00 circa, con tanti artisti sul palco pronti ad esibirsi e a offrire al pubblico uno spettacolo emozionante. Chi è in possesso del biglietto potrà recarsi direttamente presso la location del concerto, chi invece non sarà presente potrà comunque seguire l’evento in diretta streaming su Youtube sulla pagina di Radio Deejay.

Scaletta Elodie, concerto San Siro domenica 8 giugno 2025/ Tutte le grandi hit, da Andromeda a Mi ami mi odi

Scaletta Party Like a Deejay 2025: Achille Lauro, Ghali, Fedez e non solo

Ma quali saranno i cantanti che questa sera, domenica 8 giugno, si esibiranno sul palco del Party Like a Deejay 2025? Dopo il grande successo di ieri con artisti del calibro di Annalisa, Francesco Gabbani, Tananai e Olly, stasera si replica con un altro ricco parterre. La scaletta del concerto non è stata ufficializzata, dunque non è disponibile l’effettivo ordine di uscita dei cantanti, ma a salire sul palco questa sera sicuramente saranno: