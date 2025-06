Scaletta Pinguini Tattici Nucleari: tutto sul concerto a Milano

I fan dei Pinguini Tattici Nucleari possono tirare un sospiro di sollievo. Finalmente è giunta l’ora di tornare a vederli in concerto a Milano, città dove risiedono moltissimi dei loro seguaci. Il gruppo del frontman bergamasco Riccardo Zanotti è dunque pronto per ricominciare una nuova avventura allo stadio San Siro con un evento che andrà molto presto sold-out. Oggi andremo a vedere le possibili canzoni proposte con la Scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari.

Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno in due serate all’insegna della musica italiana, con i loro pezzi più famosi del passato e del presente. L’orario di inizio è fissato per le 20.30 in via Dei Piccolomini 5 a Milano il 10 e 11 giugno 2025. Curiosi di scoprire l’ordine delle canzoni?

Scaletta Pinguini Tattici Nucleari: tutte le date e le canzoni

Pochi mesi fa, a dicembre, il gruppo ha pubblicato Hello World, nuovo album che è subito schizzato al primo posto nella classifica FIMI tra gli album più ascoltati e più venduti in Italia. Ecco di seguito le date dei concerti: 14 giugno, Treviso – Arena Della Marca c/o Ippodromo Sant’Artemio, 17 giugno, Torino presso lo Stadio Olimpico, 21 giugno, Ancona, Stadio del Conero, 25 giugno, Firenze all’Ippodromo del Visarno, 28 giugno, Napoli presso lo Stadio Diego Armando Maradona, 4 luglio, Roma allo Stadio Olimpico.

La Scaletta Pinguini Tattici ufficiale non è ancora uscita e di conseguenza possiamo solo rifarci a Setlist che nelle scorse ore ha rilasciato i brani eseguiti nell’ultima data a Reggio Emilia, che poi è stata di fatto la data zero di questo tour. Di seguito le canzoni:

Hello World

Giovani Wannabe

Ringo Starr

Romantico ma muori

Hold On

Ricordi

La storia infinita

Amaro

Bottiglie vuote

Alieni

Bergamo

Scrivile scemo

Antartide

Coca Zero

Lake Washington Boulevard

Piccola volpe

Islanda

Burnout / Tetris / Bagatelle / Your Dog / Scooby Doo

Dentista Croazia

Verdura / La banalità del mare / Giulia

Ridere

Migliore

Rubami la notte

Pastello bianco

Titoli di coda

