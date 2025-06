Scaletta Pinguini Tattici Nucleari, sabato 7 giugno 2025: nuovo album ‘Hello World’

Oggi, Sabato 7 giugno 2025 tornano i Pinguini Tattici Nucleari con l’inizio del loro tour presso la RCF Arena di Reggio Emilia. Si tratta della prima data che promette di essere indimenticabile soprattutto visto il successo del nuovo album “Hello World“. Il gruppo bergamasco con il frontman Riccardo Zanotti si esibirà con un repertorio che andrà dalle loro hit più famose fino alle canzoni dell’ultimo EP. Andiamo dunque a scoprire la Scaletta del nuovo tour dei Pinguini Tattici Nucleari con l’ordine delle canzoni per il concerto.

Luigi Punzo, chi è il fidanzato di Samira Lui/ La modella racconta: "E' una persona davvero rara..."

Il celebre gruppo che da anni riempie gli stadi di tutta italia è pronto per la data zero all’Arena Campovolo di Reggio Emilia. Quest’anno l’estetica dell’album è basata su un’ispirazione particolare, quella dei videogiochi anni ’90 con un titolo scritto in HTML, quasi a sottolineare l’autenticità di un gruppo dal sapore sempre vintage nonostante faccia musica contemporanea. L’ultima data è prevista per il 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma dove si prevede un sold out imminente.

Pooh: Noi amici per sempre, concerto su Canale 5/ Diretta, scaletta e ospiti: da Il Volo a Patty Pravo

Scaletta Pinguini Tattici Nucleari: un mix tra passato e presente?

Come spesso accade, i Pinguini Tattici Nucleari non hanno ancora rilasciato i dettagli sulla scaletta del primo concerto di oggi 7 giugno 2025, ma possiamo ipotizzare di trovare tutte le canzoni di Hello World inserite in un mix con quelle degli scorsi anni. Intanto, rivediamo la scaletta del 2024:

Scrivile scemo

Scooby Doo

Verdura

Hold On

La storia infinita

Bergamo / Hikikomori

Freddie

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di classe

Giovani Wannabe

Ricordi

La banalità del mare / Tetris / Monopoli / Bagattelle / Sciare

Rubami la notte

Coca Zero

Nonono

Dentista Croazia

Ridere

Zen

L’era del cinghiale bianco

Ringo Starr

Pastello Bianco