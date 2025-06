Svelata la scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari stasera, 17 giugno 2025, a Torino: tutte le canzoni

Ormai bene avviati verso la strada del successo continuativo i Pinguini Tattici Nucleari prima di riposarsi, ricaricare le energie e fare il pieno di ispirazione per poter creare (se non si vive, come si fa a farlo?), stasera terranno un concerto allo Stadio Olimpico di Torino dove sono attese decine di migliaia di persone che canteranno a squarciagola i loro grandi successi.

Alle ore 21.00 di oggi 17 giugno avrà inizio il loro concerto e si è sicuri che i fan avranno modo di vivere una sequela di emozioni uniche. E non mancheranno i ringraziamenti dei membri della band a ognuno di quelli che si sono fatti la fila ore prima e hanno coinvolto i loro amici e familiari in una festa della musica.

Concerto Pinguini Tattici Nucleari stasera a Torino: svelata la scaletta

Ma ora vediamo come sarà la scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari stasera a Torino stando a quanto hanno fatto durante la data di Reggio Emilia:

* Hello World

* Giovani Wannabe

* Ringo Starr

* Romantico ma muori

* Hold On

* Ricordi

* La storia infinita

* Amaro

* Bottiglie vuote

* Alieni

* Bergamo

* Scrivile scemo

* Antartide

* Coca Zero

* Lake Washington Boulevard

* Piccola volpe

* Islanda

* Burnout / Tetris / Bagatelle / Your Dog / Scooby Doo

* Dentista Croazia

* Verdura / La banalità del mare / Giulia

* Ridere

* Migliore

* Rubami la notte

* Pastello bianco

* Titoli di coda

Dopo il loro concerto di Treviso la band aveva ringraziato tutti quanti con un post su Instagram: “La verità è una: guardati dal cielo, non c’è differenza tra palco e vita. Siamo una famiglia composta da piccoli pixel e, se vuoi davvero capire, devi guardare l’insieme. Siete tutta la nostra band, grazie”.