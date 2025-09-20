Scaletta Pino è-Il viaggio del musicante, da Irama a Alex Britti, passando per Fiorella Mannoia: tutte le canzoni in programma

La scaletta di Pino è-Il viaggio del musicante prevede la riproposizione dei brani più celebri e amati di Pino Daniele. La serata di Piazza del Plebiscito prevederà tante esibizioni nel segno di Pino Daniele, le cover di molti dei suoi brani più apprezzati, da Yes i know my way passando per Je so’ pazzo, cantante per l’occasione dal leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi. Elisa invece emozionerà con un duetto virtuale con Pino Daniele sulle note di Quando. Attesa anche per il duetto potentissimo tra Emma e Giorgia, due tra le cantanti più amate, pronte a proporre una speciale versione di Vento di passione.

Fiorella Mannoia unirà le forze con Stash per Quanno chiove, mentre la stessa Fiorello, Elisa e Geolier toccheranno le corde del cuore con una speciale versione di Napule’è. Dunque, per quanto riguarda la scaletta della prima parte della serata, la partenza è affidata a Fiorella Mannoia con Giuliano Sangiorgi, Emma e Yes I know my way. Segue in solitaria Sangiorgi con Je so’ pazzo e proseguono Giorgia, Mahmood, Elisa rispettivamente con Terra mia, Quando, Che dio ti benedica. E ancora Salmo, Emma, Giorgia, De Gregori, Mannoia, Stash, The Kolors e Noemi con altri brani iconici della carriera di Pino Daniele.

Scaletta Pino è-Il viaggio del musicante, la seconda parte della serata

La restante parte della serata presentata da Carlo Conti e Fiorella Mannoia darà la possibilità ai telespettatori di gustarsi delle nuove esibizioni, intervallate anche da momenti e ricordi di altri ospiti come Alessandro Siani. Su Rai1 toccherà anche a Irama, Alex Britti ed Enzo Avitabile, e poi ancora Raf e diversi interventi di Fiorella Mannoia, che si sdoppierà nei panni di spalla di Carlo Conti, oltre che artista. Ad aprire la seconda parte di serata sarà Irama, pronto a toccare le corde del cuore con la sua versione di Sara. Spazio anche per Ron, Raf, Sangiorgi, Alex Britti, Elodie e Serena Brancale, che chiuderà la serata con un medley ritmato e melodico, rispettando la tradizione e le emozioni che Pino Daniele cercava di trasmettere al suo pubblico. Insomma, quella con Pino è-Il viaggio del musicante sarà davvero una serata imperdibile per i telespettatori.

Riepilogando, l’apertura della seconda parte affidata a Irama con Sara, poi Ron e Fiorella Mannoia con Resta… resta cu’mmè, Diodato con Anna verrà, Clementino e Rocco Hunt con O’ scarrafone (1991, con Tullio De Piscopo e Tony Esposito. E ancora Raf, Sangiorgi, Alex Britti con Amore senza fine, Mal di te, Io per lei. La chiusura sarà con Enzo Avitabile – Tutta ’nata storia, Elodie – Qualcosa arriverà e Serena Brancale – Chi tene ’o mare / Sicily / Alleria.