I tormentoni dell’estate sempre più alle porte passano per la scaletta Radio Zeta Future Hits Live 2025, in onda oggi 1 giugno. Quarto anniversario per l’evento musicale che accoglie come sempre tutti gli artisti più in voga del momento e di gradimento assoluto proprio per le nuove generazioni. Appuntamento per la diretta alle ore 21 sulle emittenti Radio Zeta ed RTL 102.5 oltre ai canali TV8 e Sky Uno. Il focus è ovviamente sulla carrellata di cantanti che andranno a prendersi la scena sul palco del Centrale del Foro Italico di Roma.

Quarta edizione dell’evento musicale più atteso per la Gen Z: la scaletta Radio Zeta Future Hits Live 2025, 1 giugno

Tanto Sanremo e tanto ‘Amici’, la scaletta Radio Zeta Future Hits Live 2025 – in onda oggi 1 giugno – non poteva non prendere in considerazione gli artisti che negli ultimi mesi hanno avuto modo di mettersi in evidenza in alcune delle vetrine artistiche più seguite dalla Gen Z. Dal talent di Canale 5 arriva TrigNO, protagonista proprio in quest’ultima edizione; non mancano anche gli ex vincitori che hanno preso parte anche a Sanremo 2025: Sarah Toscano, Gaia, Annalisa e Alessandra Amoroso.

Come ampiamente accennato, tanti dei volti che abbiamo apprezzato sul palco dell’Ariston qualche settimana fa saranno protagonisti anche della scaletta Radio Zeta Future Hits Live 2025 – oggi, 1 giugno – a conferma del grande successo riscosso nel momento musicale attuale. Da Achille Lauro a Francesca Michielin, passando per Clara, Noemi, Rocco Hunt, Fedez e tanti altri. Non poteva mancare ovviamente anche il vincitore di Sanremo 2025, Olly, e colui che ci ha rappresentati in occasione dell’ultimo Eurovision Song Contest: Lucio Corsi.

LA SCALETTA

La scaletta Radio Zeta Future Hits Live 2025 – oggi, 1 giugno – non è nota nel merito dell’ordine d’uscita ma, di seguito, ecco l’elenco in ordine alfabetico di tutti gli artisti protagonisti della musica italiana che si passeranno il testimone sul palco allestito al Centrale del Foro Italico di Roma.

Achille Lauro

Alessandra Amoroso

Alfa

Annalisa

Artie 5ive

BigMama

BNKR44

Bresh

Capo Plaza

Carl Brave

Clara

Coma_Cose

Dardust

Emis Killa

Fedez

Francesca Michielin

Franco126

Fred De Palma

Gabry Ponte

Gaia

Ghali

Gué

Joan Thiele

Joshua

Lazza

Lucio Corsi

Noemi

Olly

Rkomi

Rocco Hunt

Rose Villain

Sarah Toscano

Serena Brancale

Shablo

Tananai

The Kolors

Tony Boy

Tony Effe

Tormento

TrigNO