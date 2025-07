Scaletta RDS Summer Festival 2025, oggi 26 luglio: chi si esibirà sul palco? Svelato l'ordine dei cantanti dell'ultima puntata.

Scaletta RDS Summer Festival 2025: i conduttori dell’ultima serata

Oggi, sabato 26 luglio va in onda una nuova puntata di RDS Summer Festival 2025. L’appuntamento è su Sky Uno e Tv8 alle ore 21.30 mentre chi volesse collegarsi in streaming lo può seguire anche su NOW. L’evento è pieno di musica e vuole arrivare al cuore del pubblico portando sui palchi di tutta Italia le migliori hit dei cantanti più famosi.

RDS Summer Festival 2025 è il concertone per eccellenza che fa divertire tutta la Gen Z, con esibizioni live curatissime, effetti speciali e spettacoli immersivi per un tour mozzafiato. Alla conduzione si riuniscono diversi personaggi del mondo della televisione, come Claudio Guerrini, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi, Baz, Ciccio, Petra Loreggian ma anche Anna Pettinelli e Leo di Bello con Filippo Ferraro. I conduttori accompagneranno lo spettatore durante tutto lo show creando un clima di festa davvero indimenticabile.

Scaletta RDS Summer Festival 2025: ordine canzoni

Il tour 2025 è partito da Rimini per poi passare a Senigallia, Monopoli e Olbia con otto serate e un totale di 70 cantanti che a rotazione hanno messo in scena le loro performance. Non c’è una scaletta ufficiale sulle canzoni ma c’è la scaletta dei cantanti del RDS Summer Festival 2025. Chi si esibirà stasera? Ecco l’elenco dei grandi artisti italiani che contribuiranno a creare un evento davvero magico sul palco.

Achille Lauro

Alfa

Annalisa

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Gabry Ponte

Irama

Negramaro

Noemi

Rkomi

Rocco Hunt

The Kolors

RDS Summer Festival 2025, dove vederlo in diretta e streaming

Sei curioso di vedere l’ultima puntata di RDS Summer Festival 2025? Oggi 26 luglio 2025 potrai seguirlo su Sky Uno e TV8 per assistere alla diretta prevista per le ore 21.30 mentre gli abbonati al servizio di NOW potranno seguirla in streaming sulla piattaforma.