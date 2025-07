Scaletta Rds Summer Festival sabato 19 luglio 2025: il possibile ordine dei cantanti, sul palco i protagonisti delle prime due tappe?

Scaletta RDS Summer Festival 2025: tantissimi ospiti nel mega ‘best of’ delle prime due tappe

Manca davvero poco al concerto di questa sera, sabato 19 luglio, firmato Rds Summer Festival 2025. Su TV8, Sky Uno e in streaming su NOW va in onda il meglio delle quattro tappe svoltesi tra il mese di giugno e luglio in giro per l’Italia. Vengono dunque riproposte le varie serate estive in un due puntate uniche televisive, con il meglio dell’evento. Per addentarci all’interno della scaletta RDS Summer Festival 2025 ci rifacciamo dunque alle prime tappe toccate quest’anno, che sono Rimini e Senigallia.

E allora dando una sbirciata agli ospiti protagonisti che si sono alternati sul palco nei primi due appuntamenti RDS Summer Festival, troviamo numerosi indizi sul fronte della scaletta. I protagonisti attesi potrebbero allora essere Alessandro, Aiello, Bigmama, Carl Brave, Cioffi, Fedez e Clara, Elodie, Gaia, Olly, Sarah Toscano, Sophie and the Giants e Tananai.

Scaletta RDS Summer Festival 2025: da Bigmama ed Elodie a Sangiovanni, Fedez, Clara, Serena Brancale e…

La serata musicale come dicevamo si prospetta davvero molto ricca, la scaletta RDS Summer Festival dovrebbe infatti includere anche gli artisti che si sono esibiti nel corso della seconda tappa, quella di Senigallia. Ritroveremo anche Alessandra Amoroso, Alex Wyse, Baby K, Benji e Fede, Bnkr44, Capo Plaza, Cioffi, Fred de Palma, Leo Gassmann, Sangiovanni, Serena Brancale, Settembre e Venerus.

A presentare i cantanti e a commentare le esibizioni sul palco sono ovviamente i volti noti e le voci iconiche di RDS, vale a dire Rossella Brescia, Ciccio, BAZ, Claudio Guerrini. Roberta Lanfranchi, Leo Di Bello, Petra Loreggian, Anna Pettinelli e Filippo Ferraro. Spettacolo ricchissimo e tanta, tantissima musica per l’appuntamento di questa sera. Il conto alla rovescia è già cominciato…

Scaletta RDS Summer Festival 2025: ordine dei brani

RDS Summer Festival 2025 parte in grande con Serena Brancale e tanti altri artisti che dopo Sanremo hanno ottenuto un grandissimo successo. Tra loro Olly (Vincitore del Festival), Elodie, Sangiovanni e tanti altri. Andiamo ora a scoprire la scaletta di stasera, ricordandovi che l’appuntamento è previsto per le ore 21.30.