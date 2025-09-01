Scaletta RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, tutti i cantanti sul palco: da Alfa a Fedez, passando per Clara e Francesco Gabbani
E’ il grande giorno dell’atteso concerto di RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, grande spazio alla musica per l’evento che andrà in onda su Sky Uno e in chiaro su TV8. Tutti i grandi cantanti italiani sono pronti a salire sul palco con i brani che hanno segnato l’estate, da Alfa ad Annalisa, passando per Blanco, Bresh, Fedez e Clara, ne vedremo per tutti i gusti. Spazio a tanti artisti che hanno reso indimenticabile questa estate 2025, la scaletta RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 prevede l’esibizione di molti cantanti italiani, anche se per il momento non è stato svelato l’ordine di uscita preciso dei diretti interessati. Sappiamo però con certezza che sul palco troveremo cantanti di varie generazioni, da Fabri Fibra a Carl Brave, passando per Coez, Francesco Gabbani e i Boomdabash.
- Alfa
- Anna
- Annalisa
- Blanco
- Boomdabash
- Bresh
- Carl Brave
- Clara
- Coez
- Dardust
- Elodie
- Fabio Rovazzi
- Fabri Fibra
- Fedez
- Francesco Gabbani
Scaletta RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 e streaming: sul palco anche Orietta Berti
Non è finita qui, perché la serata musicale in programma oggi lunedì 1 settembre 2025 all’Arena di Verona promette scintille e grande musica. Oltre alla prima parte di artisti che vi abbiamo svelato, sul palco saliranno anche altri cantanti come Orietta Berti, Rkomi, Rocco Hunt e Lucio Corsi, ma anche Sarah Toscano, Tananai, Noemi e Salmo, passando per Tredici Pietro, una delle sorprese dell’estate al fianco di Fabri Fibra. Questa la seconda parte di artisti che troveremo sul palco questa sera a Verona (diretta streaming su Sky Uno e TV8)
- Fuckyourclique
- Gabry Ponte
- Gaia
- Gigi D’alessio
- Irama
- Levante
- Loredana Bertè
- Lucio Corsi
- Mariana Froes
- Noemi
- Orietta Berti
- Rkomi
- Rocco Hunt
- Rose Villain
- Sal Da Vinci
- Salmo
- Sarah Toscano
- Sayf
- Serena Brancale
- Tananai
- The Kolors
- Tredici Pietro