Scaletta RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, tutti i cantanti sul palco: da Alfa a Fedez, passando per Clara e Francesco Gabbani

E’ il grande giorno dell’atteso concerto di RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, grande spazio alla musica per l’evento che andrà in onda su Sky Uno e in chiaro su TV8. Tutti i grandi cantanti italiani sono pronti a salire sul palco con i brani che hanno segnato l’estate, da Alfa ad Annalisa, passando per Blanco, Bresh, Fedez e Clara, ne vedremo per tutti i gusti. Spazio a tanti artisti che hanno reso indimenticabile questa estate 2025, la scaletta RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 prevede l’esibizione di molti cantanti italiani, anche se per il momento non è stato svelato l’ordine di uscita preciso dei diretti interessati. Sappiamo però con certezza che sul palco troveremo cantanti di varie generazioni, da Fabri Fibra a Carl Brave, passando per Coez, Francesco Gabbani e i Boomdabash.

Alfa

Anna

Annalisa

Blanco

Boomdabash

Bresh

Carl Brave

Clara

Coez

Dardust

Elodie

Fabio Rovazzi

Fabri Fibra

Fedez

Francesco Gabbani

Scaletta RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 e streaming: sul palco anche Orietta Berti

Non è finita qui, perché la serata musicale in programma oggi lunedì 1 settembre 2025 all’Arena di Verona promette scintille e grande musica. Oltre alla prima parte di artisti che vi abbiamo svelato, sul palco saliranno anche altri cantanti come Orietta Berti, Rkomi, Rocco Hunt e Lucio Corsi, ma anche Sarah Toscano, Tananai, Noemi e Salmo, passando per Tredici Pietro, una delle sorprese dell’estate al fianco di Fabri Fibra. Questa la seconda parte di artisti che troveremo sul palco questa sera a Verona (diretta streaming su Sky Uno e TV8)