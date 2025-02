Scaletta Sanremo 2025, chi sono i 15 cantanti che si esibiscono nella seconda serata e chi inizia

Se la prima serata ha visto esibirsi tutti e 29 i cantanti, la scaletta Sanremo 2025 della seconda serata è composta da 15 dei Big in gara. A salire sul palco anche questa sera saranno Giorgia, Rkomi, The Kolors, Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Rose Villain e Willie Peyote. L’altra metà dei cantanti si esibirà nella puntata di domani, giovedì 13 febbraio 2025.

Prima delle nuove esibizioni dei Big detti, il Festival di Sanremo 2025 sarà però caratterizzato dalle semifinali di Sanremo Giovani. Sono quattro i giovani talenti scelti nel corso della gara condotta da Alessandro Cattelan, arrivati fino al palcoscenico dell’Ariston. Si tratta di: Alex Wyse, Settembre, Maria Tomba e Lil Jolie con Vale LP. Le due semifinali apriranno la seconda serata e, dunque, la scaletta Sanremo 2025.

Subito dopo le semifinali dei giovani, la serata continuerà con il super ospite della puntata: Damiano David. Il frontman dei Maneskin si esibirà sul palco con un omaggio a Lucio Dalla. Sarà quindi il momento di aprire la gara con il primo cantante in gara: Rocco Hunt. La serata si aprirà e si chiuderà col rap, visto che l’ultimo ad esibirsi questa sera sarà invece Willie Peyote.

Qual è l’ordine di uscita completo dei cantanti di Sanremo 2025 nella seconda serata

Di seguito la scaletta della seconda serata di Sanremo 2025 con l’ordine di uscita dei cantanti (anticipati, come detto, dalle gare dei giovani: Alex Wyse contro Vale LP e Lil Jolie; Maria Tomba contro Settembre).

Rocco Hunt – “Mille vote ancora”

Elodie – “Dimenticarsi alle 7”

Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”

The Kolors – “Tu con chi fai l’amore”

Serena Brancale – “Anema e core”

Fedez – “Battito”

Francesca Michielin – “Fango in Paradiso”

Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”

Marcella Bella – “Pelle diamante”

Bresh – “La tana del granchio”

Achille Lauro – “Incoscienti giovani”

Giorgia – “La cura per me”

Rkomi – “Il ritmo delle cose”

Rose Villain – “Fuorilegge”

Willie Peyote – “Grazie ma no grazie”