Oggi, giovedì 13 febbraio, andrà in onda la terza serata di Sanremo 2025. Al fianco di Carlo Conti, questa volta, ci saranno tre donne: Elettra Lamborghini, Katia Follesa e Miriam Leone. Proprio come ieri, 12 febbraio, il conduttore non dovrà affrettare i tempi, perché ad esibirsi non saranno tutti e 29 i cantanti in gara, ma soltanto 14. A differenza della serata precedente, non saranno 15, dato che, come ormai noto, Emis Killa si è ritirato dopo essere stato indagato nell’inchiesta Doppia Curva per associazione a delinquere.

Nel corso della terza serata, il pubblico scoprirà il vincitore della categoria Nuove Proposte. Nella semifinale, hanno avuto la meglio Alex Wyse e Settembre, che questa sera si dovranno sfidare per la vittoria con i loro brani “Rockstar” e “Vertebre“. A votare saranno le tre giurie: il Televoto (che inciderà per il 34%, la giuria della sala stampa, Tv e Web (con un peso del 33%) e la giuria delle radio (che contribuirà anch’essa per il 33%). Si tratta di una sfida molto attesa, considerando che entrambi i cantanti godono di un ampio seguito ottenuto grazie alle loro partecipazioni televisive: Alex è un ex allievo di Amici, mentre Settembre è stato un concorrente di X Factor.

Successivamente, la terza puntata di Sanremo 2025 continuerà i super ospiti della puntata: i Duran Duran. L’iconico gruppo musicale torna sul palco dell’Ariston per la quinta volta e, a quanto pare, con loro si esibirà anche un talento ben noto al pubblico italiano. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, potrebbe suonare insieme alla band. Tra gli altri ospiti della serata ci saranno Edoardo Bennato, Dario D’Ambrosi insieme agli attori del Teatro Patologico, e Iva Zanicchi, che riceverà il Premio alla Carriera. Inoltre, Ermal Meta si esibirà sul Suzuki Stage allestito in Piazza Colombo.

Sanremo 2025: l’ordine di uscita completo dei cantanti nella terza serata

Come menzionato precedentemente, questa sera, 13 febbraio, si esibiranno i 14 cantanti che non hanno cantato ieri. Durante la conferenza stampa, Carlo Conti ha spiegato che restano ancora alcuni nodi tecnici da sciogliere per la scaletta. In attesa di conoscere l’ordine ufficiale di uscita, ecco i 14 cantanti in ordine alfabetico:

Brunori Sas – L’albero delle noci

Clara – Febbre

Coma_Cose – Cuoricini

Francesco Gabbani – Viva la vita

Gaia – Chiamo io chiami tu

Irama – Lentamente

Modà – Non ti dimentico

Noemi – Se t’innamori muori

Olly – Balorda nostalgia

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Sarah Toscano – Amarcord

Shablo feat Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

Joan Thiele – Eco

Tony Effe – Damme ‘na mano