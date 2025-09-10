La scaletta di Semplicemente Fiorella, lo show che Fiorella Mannoia ha tenuto alle Terme di Caracalla: tutte le canzoni.

Emozioni, riflessioni ma anche energia e ritmo nella scaletta di Semplicemente Fiorella, lo show di Fiorella Mannoia con cui la Rai ha deciso di regalare una serata unica ai propri telespettatori. Con la sua inconfondibile voce, questa sera, sul palco delle Terme di Caracalla da cui è stato registrato lo show “Semplicemente Fiorella”, è pronta a duettare con tanti amici e colleghi tirando fuori dal suo repertorio le canzoni che hanno accompagnato tante generazioni. Ad aprire lo spettacolo saranno Caffè nero bollente, Come si cambia e Mariposa.

In compagnia di Loredana Bertè e Rose Villain, Fiorella Mannoia regalerà un momento unico ed emozionante: nel ricordo di Mia Martini, infatti, intoneranno Almeno tu nell’universo. La serata, poi, continuerà con Sei bellissima della stessa Loredana Bertè e con Io vivrò (senza te) di Lucio Battisti. A rendere l’atmosfera ancora più emozionante saranno i vari duetti.

Scaletta Semplicemente Fiorella: tutte le canzoni dello show delle Terme di Caracalla di Fiorella Mannoia

Nel corso dello spettacolo “Semplicemente Fiorella“, sul palco delle Terme di Caracalla, arriveranno non solo colleghi, ma soprattutto amici con cui Fiorella Mannoia ha condiviso tante emozioni professionali. Spazio, dunque, all’energia di Rossetto e Caffè di Sal da Vinci e alla riflessiva Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti.

Margherita è il brano che vedrà duettare la Mannoia con Riccardo Cocciante mentre con Diodato non mancherà “Fai rumore”. Atmosfera introspettiva, infine, con “I pensieri di Zo”, brano scritto per lei da Fabrizio Moro con cui duetterà nel corso della serata. Ecco la probabile scaletta in base allo show tenuto lo scorso giugno dell’artista alle Terme di Caracalla:

