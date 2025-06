Stasera 11 giugno 2025 chi è a Torino, e chi ha viaggiato per raggiungerla, non potrà che godersi della musica con il concerto di Shiva all’Inalpi Arena con il suo Angels&Demons Tour dopo il rinvio del tour primaverile a causa dei problemi giudiziari. Dopo i quattro dischi di platino per Milano Demons e il platino per Santana Season, ecco che lo scorso settembre ha pubblicato Milano Angels che si è subito posizionato bene nelle classifiche streaming.

La scrittura del disco è stata influenzata dalla sua crescita e dal suo guardarsi dentro, cosa che è stata recepita dai fan, per non parlare dei ritmi e degli stili chiamati in campo. Sono ancora disponibili dei biglietti online sulle varie piattaforme come TicketOne con dei prezzi che variano dai 70euro della Tribuna Gold ai 52euro del secondo anello numerato.

Shiva, concerto a Torino stasera: scaletta e ospiti sul palco

Alle ore 21.00 avrà inizio il concerto di Shiva a Torino e più precisamente all’Inalpi Arena. Ovviamente è consigliabile arrivare per tempo, ma chi bazzica i concerti lo sa già che la puntualità è tutto. Ma qual è la scaletta del concerto? Eccola qui: Take 5, Non è easy, Cup Aston Martin – Prima Parte, Santana Season, Wop Wop, 100 OPPS, SNTMNG, Non metterci becco, Neon, Un milione di volte, Giuro su Dio, Rollie AP, Freaky, 6 AM e tante altre fino ad arrivare alle ultime tre: Lettera a Draco, Alleluia e Non lo sai.

Per quanto riguarda gli ospiti che saliranno sul palco non si hanno notizie in merito, forse per mantenere un po’ di suspence per i fan che sono corsi a sentirlo cantare i suoi successi. Intanto la sua carriera musicale è ripartita dopo la sentenza in appello che ha ridotto la pena dai 6 anni e mezzo di carcere ai 4 anni e 7 mesi con gli arresti domiciliari revocati (in sostituzione l’obbligo di firma). Ovviamente le reazione al verdetto è stata di pura gioia per il cantante (tornato assieme all’ex?).

