La scaletta della prima serata di Suzuki Jukebox. La notte delle hit in onda oggi, giovedì 18 settembre 2025 è dedicata a tutti gli amanti della musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000 che potranno rivedere sul palco anche artisti che non si esibiscono in tv da diverso tempo. Essendo una festa delle musica dedicata alle hit degli anni scorsi, la scaletta di Suzuki Jukebox prevede la presenza di uno dei gruppi internazionali più amati di sempre le cui canzoni rappresentano un appuntamento fisso per matrimoni e feste in generale rendendo il clima assolutamente festoso.

Sul palco del Palaolimpico di Torino arriveranno così i Gipsy Kings by Diego Baliardo che faranno ballare tutto il pubblico del Palaolimpico ma anche i telespettatori che, durante la loro esibizione, lasceranno il divano per scatenarsi tra le mura domestiche.

Scaletta Suzuki Jukebox. La notte delle hit: tutti i cantanti

La scaletta della serata di oggi del Suzuki Jukebox. La notte delle hit è ricca anche di artisti italiani che hanno scritto pagine importanti per la musica come Fausto Leali che si esibirà con i suoi più grandi successi. Spazio, poi, a due gruppi amatissimi come Le Vibrazioni e i Tiromancino.

Spazio, poi, ad Anastacia, Michael Sembello, Alcazar e Tony Hadley. La serata, poi, parlerà nuovamente italiano quando sul palco arriveranno gli Zero assoluto, Marco Ferradini e, infine, Alexia che potrebbe regalare al pubblico sia i suoi più grandi successi in italiano che le prime hit in inglese con cui ha cominciato a scalare le classifiche. La scaletta di oggi, dunque, promette scintille e non è da escludere che possa esibirsi con le sue hit anche Clementino, co-conduttore dello show accanto ad Antonella Clerici. Ecco la scaletta non in ordine di uscita:

