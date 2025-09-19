La scaletta della seconda ed ultima serata di Suzuki Jukebox. La notte delle hit in onda oggi, venerdì settembre 2025.

La scaletta della seconda ed ultima serata di “Suzuki Jukebox. La notte delle hit” punta a far scatenare non solo il pubblico presente Palaolimpico di Torino ma anche i telespettatori a casa che, di fronte a canzoni che hanno scritto la storia della musica italiana e internazionale, non potranno fare a meno di cantare e ballare. Tra i gruppi più attesi della serata ci sono sicuramente i Nomadi, storico gruppo italiano che, con le sue intramontabili hit, ha fatto innamorare tantissime coppie contribuendo alla formazione di tante famiglie. Nel corso della serata, i Nomadi, con la nuova formazione, saliranno sul pubblico per regalare un momento indimenticabile.

Tra i gruppi del passato, poi, sono attesissime Le Orme che hanno nel loro repertorio brani come Amico Di Ieri, Gioco Di Bimba, Sguardo Verso Il Cielo, Figure Di Cartone solo per citarne qualcuna.

Scaletta Suzuki Jukebox. La notte delle hit: tutti i cantanti

La scaletta dell’ultimo appuntamento di Suzuki Jukebox. La notte delle hit è davvero ricca e promette di regalare una serata assolutamente imperdibile, energica e divertente. I Nomadi e Le Orme lasceranno, infatti, il palco ad una vera regina della musica italiana come Donatella Rettore che infiammerà il Palaolimpico di Torino con canzoni come Splendido Splendente e Cobra.

La serata, poi, continuerà con artisti internazionali come Earth Wind & Fire Experience by Al McKay special guest Greg Moore, Cutting Crew, Andreas Johnson, Jenny from Ace of Base, Former Ladies of The Supremes, Boney M. – Maizie Williams, Ryan Paris e Johnson Righeira. Si tornerà, poi, a cantare in italiano quando sul palco arriveranno i Gemelli Diversi e Paolo Belli. Ecco la scaletta non in ordine di uscita:

Earth Wind & Fire Experience by Al McKay special guest Greg Moore

Cutting Crew

Andreas Johnson

Jenny from Ace of Base

Former Ladies of The Supremes

Boney M. – Maizie Williams

Gemelli Diversi

Rettore

Nomadi

Ryan Paris

Le Orme

Johnson Righeira

Paolo Belli

