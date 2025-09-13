Scaletta Tim Music Awards 2025: Carlo Conti e Vanessa Incontrada guidano la festa, ospiti da brividi e premi stellari all’Arena di Verona.

Scaletta Tim Music Awards 2025: conduttori, ospiti e dove si terrà

Venerdì 12 e sabato 13 settembre potremo godere di tanta buona musica con i Tim Music Awards 2025, un evento tutto autunnale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada all’Arena di Verona. L’appuntamento musicale rappresenta la chiusura dell’estate con tutti gli artisti che quotidianamente scorrono in radio e ci regalano momenti spensierati. Non solo, nella scaletta Tim Music Awards 2025 figurano anche artisti emergenti che hanno saputo convincere il pubblico con la loro buona musica.

Molti cantanti sono pronti a salire sul meraviglioso palco dell’Arena di Verona per l’evento Rai che ci farà divertire e ballare per tutta la serata e non mancheranno le risate con i comici Andrea Pucci ed Enrico Brignano, anche loro ospiti di questa sera 13 settembre 2025. I Tim Music Awards 2025 sono i più seguiti della stagione, e noi non vediamo l’ora di rivelarvi la scaletta di oggi.

Scaletta Tim Music Awards 2025: ordine artisti e premi

Per la Scaletta Tim Music Awards 2025 non si conosce l’ordine delle canzoni, ma viene svelato quello dei nomi dei cantanti. Tra di loro anche il mitico Lucio Corsi, arrivato a un passo dalla vittoria sanremese con il suo stile unico e inimitabile. Nella scaletta cantanti anche gli ‘storici’ capisaldi del mondo della musica italiana come i Pooh, Umberto Tozzi, Max Pezzali e Marco Masini, ma troveremo anche il delicatissimo Tananai con Olly, Luchè e Elodie.

Ricordiamo che i Tim Music Awards 2025 premiano con l’oro i grandi eventi Live che hanno collezionato più di 100mila presenze, mentre verranno premiati anche gli album certificati come Platino, Multiplatino e ovviamente oro. Ricevono il premio anche i singoli usciti tra settembre 2024 e 2025 che hanno preso il platino e multiplatino. Ecco dunque di seguito la scaletta degli artisti di stasera.