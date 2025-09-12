Scaletta Tim Music Awards puntata di questa sera 12 settembre 2025, Da Fedez a Max Pezzali e da Olly a Tananai: tutti i cantanti

Come ogni anche in questo 2025 Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono l’evento musicale dell’estate e dalla scaletta Tim Music Awards 2025 questa sera 12 settembre 2025 si scopre che saranno tantissimi gli artisti che si esibiranno sul palco dell’Arena di Verona con la loro musica. In queste due serate, oggi e domani sabato 13 settembre 2024 saranno ben 40 gli artisti che si alterneranno sul palco, tra loro ci saranno dei mostri sacri del cantautorato italiano come Eros Ramazzotti, Gigi D’Alessio e Antonello Venditti ma anche le nuove leve come Artie 5ive, Astro,.

Elisa Maino, chi è la fidanzata di Bresh/ Curioso retroscena su Sanremo: "Ci ha preso tutti con la frusta..."

E non è tutto, la scaletta Tim Music Award 2025 rivela che sul prestigioso palco ci sarà spazio anche per duetti magici come Annalisa e Marco Mengoni con la loro malinconica e struggente Piazza San Marco che è già una Hit. Sul palco ariveranno poi anche Fabri Fibra con Tredici Pietro e Joan Thiele. Il rapper di Sinigallia ha all’attivo con entrambi i giovani artisti due hit bomba Che Gusto C’è con il primo e Milano Baby con la seconda

Giulia Honegger, chi è la fidanzata di Fedez?/ Con lei ha superato il divorzio da Chiara Ferragni

Scaletta Tim Music Awards 2025 venerdì 12 settembre 2025: dai giovani rapper a Max Pezzali, tutti i cantanti

E poi ancora dalla scaletta Tim Music Awards si scopre che questa sera, venerdì 12 settembre 2025, si esibiranno anche i giovani rapper Astro e Artie 5ive e poi ancora i Pinguini Tattici Nucleari, Rose Villain. Gaia che dopo aver fatto ballare tutta l’estate con Chiamo io Chiami tu riporrà la sua nuova hit Nuda e poi anora si passa da Guè a Il Volo, da Tatanai a Olly fino al leggendario re degli anni ’90 Max Pezzali.

In una serata così importante, poi, non poteva mancare Fedez, protagonista del gossip dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e uno dei padri del rap italiano come Fabri Fibra. Il palco, poi, regalerà altri brani storici della musica quando arriverà il momento dei Pooh e di Fiorella Mannoia. Ecco tutti gli artisti in scaletta in ordine alfabetico:

Gaia: single o fidanzata?/ Dall'ex fidanzato Daniele Dezi ai rumor su Olly: "Ciò che scrivono di noi..."

Antonello Venditti,

Artie 5ive,

Astro,

Fabri Fibra con Tredici Pietro e Joan Thiele,

Fedez,

Gaia,

Guè,

Il Volo,

Luchè,

Max Pezzali,

Olly,

Pinguini Tattici Nucleari,

Rose Villain e Tananai