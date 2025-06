La scaletta Tim Summer Hits 2025 della seconda serata in programma oggi, venerdì 20 giugno: ecco i nomi di tutti gli artisti.

Scaletta Tim Summer Hits 2025 2a serata 20 giugno: tutti i cantanti che saliranno sul palco

Carlo Conti ed Andrea Delogu anche quest’anno saranno al timone dello show musicale dell’estate, tre ore di grande musica con artisti italiani che si susseguiranno sul palco regalando emozioni e performance magiche. Vediamo nel dettaglio quale sarà la scaletta Tim Summer Hits 2025 della 2a serata in onda questa sera, 20 giugno 2025, su Rai1 a partire dalle 21.30, l’evento è la registrazione dei concerti che si sono tenuti nelle scorse settimane nella splendida location di Piazza del Popolo a Roma.

Fuckyourclique, chi è il collettivo musicale/ Dagli esordi alla collaborazione con Orietta Berti

Nello specifico, la scaletta Tim Summer Hits 2025 riportata da SkyTg 24 prevede che il primo artista a salire sul palco sarà Francesco Gabbani che intonerà alcuni dei suoi brani più celebri ed altri brani tratti dal suo ultimo album Dalla tua parte. Si continua con Settembre, giovane cantautore e vincitore della categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025. E sempre dall’ultimo Festival di Sanremo arrivano anche Shablo, Gue Pequeno, Joshua e Tormento con il brano La mia parola.



Sayf, chi è il rapper italo-tunisino: "Ascolto tanti stili, niente di predefinito"/ "Racconto ciò che vivo"

Scaletta Tim Summer Hits 2025, cresce l’attesa per Alessandra Amoroso, Annalisa e Tananai

La scaletta Tim Summer Hits 2025 continua con una carrellata di grandi artisti: Tananai fresco di disco di platino con il suo album CalmoCobra, ai The Kolors che porteranno sul palco le loro hit e faranno ballare tutta Piazza del Popolo e non solo, da Alessandra Amoroso che non ha bisogno di presentazioni ad Alfa che sta popolando in radio con la sua A me mi piace ft Manu Chao fino ad Annalisa che ha spiazzato tutti con il suo look androgino e la sua hit Maschio.

E poi ancora la scaletta Tim Summer Hits 2025 continua con BNKR44, Big Mama e la sua nuovissima Bubblegum, Ermal Meta, il giovane rapper italo-tunisino Sayf protagonista insieme a Marco Mengoni e Rkomi di Sto bene al mare. L’elenco dei grandi artisti che saliranno sul palco del Tim Summer Hits 2025 continua con Coez, Francesco Renga, Gaia, Noemi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Rose Villain e Serena Brancale.

Chi è Tropico, nome d'arte di Davide Petrella: autore di numerose hit/ "Sono in primis un artista"

Scaletta Tim Summer Hits 2025: tutti i cantanti in ordine di uscita

*Francesco Gabbani;

*Settembre;

*Shablo, Gue, Joshua e Tormento;

*Tananai;

*The Kolors;

*Tormento;

*Alessandra Amoroso;

*Alfa;

*Annalisa;

*BNKR44;

*BigMama;

*Ermal Meta;

*Sayf;

*Coez;

*Francesco Renga;

*Gaia;

*Noemi;

*Orietta Berti;

*Fabio Rovazzi;

*Rose Villain;

Serena Brancale;