Scaletta Tim Summer Hits 2025, oggi 7 giugno

Svelata finalmente la Scaletta Tim Summer Hits 2025 con tutte le novità della prima puntata. Come tutti gli anni a Roma si tiene l’evento che terrà incollati davanti allo schermo moltissimi italiani. Sul palco si esibiranno tutte le star del momento che canteranno le loro hit più famose. La grande festa si terrà a Piazza del Popolo nella capitale. Oggi andiamo a scoprire la scaletta del Tim Summer Hits 2025 di oggi, Sabato 7 giugno. Curiosi di scoprire chi si esibirà per primo?

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 7 Giugno 2025

Prima di passare a svelare i nomi dei cantanti di oggi al Tim Summer Hits 2025 scopriamo chi sono i conduttori di questa serata. Si tratta ancora una volta di Andrea Delogu e Carlo Conti, i quali saranno al timone di tutte e quattro le serate dal 7 al 10 giugno e ci accompagneranno ad ascoltare i successi più amati dei big del panorama musicale italiano. Una vera e propria colonna sonora estiva che ci terrà compagnia in questi primi giorni estivi. Ricordiamo che da venerdì 13 andranno in onda le interviste e le riprese nel backstage del Tim Summer Hits 2025.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 7 Giugno 2025

Scaletta Tim Summer Hits 2025, oggi 7 giugno

Tim Summer Hits 2025 sta per iniziare, e, come lo scorso anno, i fan della musica italiana sono curiosi di scoprire chi si esibirà sul palco di uno degli eventi più attesi dell’estate. Tanti i cantanti in gara, soprattutto i giovani che sono pronti a godersi insieme al pubblico questa splendida festa.

Aiello Alex Wyse Antonia Baby K Benji & Fede Boomdabash e Loredana Bertè Ghali Lorella Cuccarini Michele Bravi e Mida Nek Petit Planet Funk Raf Riki Rkomi Rocco Hunt Sal Da Vinci Sangiovanni Tredici Pietro Trigno Vale Lp e Lil Jolie

Tim Summer Hits 2025 è un evento di Direzione Intrattenimento Prime Time con la collaborazione di Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi e prodotto da Friends TV per il brand TIM e Rai Pubblicità.

Estrazione Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto/ I numeri vincenti di oggi sabato 7 giugno 2025