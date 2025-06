Scaletta Tim Summer Hits 2025: Achille Lauro sul palco

La scaletta del Tim Summer Hits 2025 è ricca di grandi nomi della musica italiana a partire da Achille Lauro, uno degli artisti più acclamati dell’ultimo periodo. Capace di rinnovarsi continuamente e di regalare sempre grandi emozioni con le sue canzoni, Achille Lauro è tra gli artisti che, oggi 13 giugno, saliranno sul palco del Tim Summer Hits 2025. L’interprete di Amor, Incoscienti giovani e Amore disperato, infiammerà Piazza del popolo con la sua energia e la profondità dei suoi testi.

Clementino, chi è: la carriera nell'hip hop e rap/ "In passato sopraffatto dalla cocaina"

Spazio, poi, alla nuova coppia della musica italiana ovvero Alessandra Amoroso che, in attesa della figlia Penelope, canterà con Serena Brancale. Sul palco, poi, arriverà un trio d’eccezione formato da Alex Britti e Clementi, Anna e Annalisa. Le sorprese, però, non finiscono qui.

Scaletta Tim Summer Hits 2025: tutti gli altri artisti sul palco

Sul palco della prima serata del Tim Summer Hits 2025 non mancheranno i nomi che fanno ballare tutti con la loro musica. Spazio, dunque, ai The Kolors e alle loro hit ma anche a Gabry Ponte, Ghali, Big Mama e Bresh. Nel corso della serata, ci sarà spazio per la musica elegante e raffinata di Brunori Sas ma anche per le emozioni intramontabili che regalano da anni Gigi D’Alessio e i Negramaro.

Chi è Fausto Pinna, compagno morto di Iva Zanicchi/ "Un amore grande, forse troppo: ecco perché oggi ho..."

Grande attesa per l’arrivo sul palco della coppia musicale del momento ovvero Fedez e Clara. Direttamente dal Festival di Sanremo 2025, poi, arriverà il vincitore Olly e a seguire Noemi, Rkomi e Rocco Hunt. La prima serata dello show musicale di Raiuno, poi, porterà sul palco anche Tananai e A-Clark. A chiudere la scaletta, poi, un duo d’eccezione come quello formato da una delle voci più belle della musica italiana ovvero Iva Zanicchi in coppia con Vinny.