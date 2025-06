Scaletta Tim Summer Hits 2025: tutti i cantanti in programma nella terza puntata dello show di Raiuno.

Dopo le prime due puntate, anche la scaletta della terza puntata del Tim Summer Hits 2025 è ricca di grandi nomi, ma anche di artisti giovanissimi che, grazie al loro talento, sono riusciti a conquistare il cuore degli appassionati di musica. Sul palco di Piazza del popolo di Roma, spazio, dunque, ad alcuni dei nomi più amati dalla generazione Z come Alfa, Bresh e Olly che sono pronti ad infiammare non solo il pubblico presente in piazza, ma anche i telespettatori.

Lucia Pizzuti, chi è la fidanzata di Fabio Rovazzi?/ Lui sogna in grande: "Voglio diventare papà, ma...."

A scatenare l’entusiasmo di tutti, poi, arriveranno Capo Plaza, Carl Brave e Sarah Toscano con quest’ultima che, dopo la vittoria ad Amici e la partecipazione al Festival di Sanremo 2025, è sempre più padrona del palco. Dopo l’energia di tutti gli artisti citati, poi, si tornerà a sognare con musiche più romantiche con l’arrivo di Diodato, ma i nomi in scaletta non finiscono qui.

Clara, i gossip sulla relazione con Fedez e le paparazzate in Puglia/ "Invenzioni, ma mi diverte"

I cantanti in scaletta al Tim Summer Hits 2025 oggi 27 giugno

Con la sua energia, la sua voce e il suo entusiasmo, sul palco della terza serata del Tim Summer Hits 2025 arriverà anche Cristiano Malgioglio, pronto a far ballare tutti. Spazio, poi, alla coppia musicale dell’estate ovvero Clara e Fedez che, poi, lasceranno il palco a Coez, Emis Killa, Fabio Rovazzi insieme a Paola Iezzi e Dani Faiv.

Ma la scaletta di questa sera è davvero ricchissima e porterà sul palco anche Francesca Michielin, Fred De Palma, Fulminacci, Joan Thiele, Levante e Luchè. A chiudere, poi, ci saranno due veterani della musica italianaa che, con i loro brani, hanno incantato e fatto innamorare tutti ovvero Marco Masini e Patty Pravo.

TIM SUMMER HITS 2025, PUNTATA 27 GIUGNO/ Diretta e cantanti: da Alfa a Olly, i più attesi dai fan!