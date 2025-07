Scaletta Tim Summer Hits 2025, ultima puntata del 4 luglio 2025: ex di Amici, di X Factor e grandi artiste da Noemi e Loredana Bertè: tutti i cantanti

Scaletta Tim Summer Hits 2025, ultima puntata 4 luglio 2025: tutti i cantanti

Si concluderà con una serata all’insegna della magia e della musica l’ultima puntata del Tim Summer Hits 2025 in onda questa sera su Rai1, 4 luglio 2025. Al timone come sempre la coppia affiatata e collaudata composta da Carlo Conti e Andrea Delogu mentre dietro le quinte ci sarà Carolina Di Domenico a testare le emozioni e le sensazioni degli artisti che si esibiranno nella splendida Piazza del Popolo a Roma. Ed i protagonisti assoluti della serata, infatti, saranno proprio loro.

Dalla scaletta Tim Summer Hits ultima puntata del 4 luglio 2025 si scopre che nel corso della serata si alterneranno sul palco tutti i generi musicali, dalla dance al cantautorato passando dal rap al pop. Generazioni diversissime di artisti, dai più veterani ai più giovani, regaleranno tre ore di grande musica al pubblico. A far da splendida scenografia alla grande musica italiana e non solo ci sarà Piazza Del Popolo, gremita di gente pronta a ballare e divertirsi ma a ballare e divertirsi sarà anche il pubblico a casa.

Da Noemi a TrigNO passando per Loredana Bertè e Lorella Cuccari: scaletta Tim Summer Hits 2025

E dalla scaletta Tim Summer Hits 2025 della puntata di questa sera si scopre che sul palco si alterneranno grandi nomi della musica italiana ma anche giovani emergenti e pieni di talento. Direttamente dall’ultima edizione ci sarà gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi TrigNO, Nicolò Filippucci e Antonia, insieme agli allievi delle scorse edizioni Sarah Toscano, Sangiovanni, Alex Wyse e Riki, quest’ultimo duetterà con Lorella Cuccarini, anche lei volto di Amici in quanto coach di canto da diverse edizioni.

E rimanendo in tema di duetti dalla scaletta Tim Summer Hits 2025 dell’ultima puntata in onda oggi, 4 luglio 2025, si scopre che si esibiranno anche i Boomdabash e Loredana Bertè, Finley e Nina Zilli, Ludwig e Sabrina Salerno e la reunion di Benji & Fede. E poi ancora ci saranno gli ex cantanti di X Factor Lorenzo Fragola e Leo Gassmann, Aiello, Rocco Hunt, Tananai e le voci straordinarie di Noemi e Nek, il cantautore Raf e tanti altri.

Scaletta Tim Summer Hits 2025, ultima puntata 4 luglio 2025: cast completo

Al momento in cui scriviamo non è stata riportata la scaletta Tim Summer Hits 2025 ufficiale di questa sera. Di seguito sono riportati in ordine alfabetico:

Aiello

Alex Wyse

Antonia

Baby K

Benji & Fede

Boomdabash e Loredana Bertè

Finley e Nina Zilli

Ghali

Leo Gassmann

Lorenzo Fragola

Ludwig e Sabrina Salerno

Michele Bravi e Mida

Nek

Nicolò Filippucci

Noemi

Planet Funk

Raf

Riki e Lorella Cuccarini

Rkomi

Rocco Hunt

Sal Da Vinci

Sangiovanni

Sarah Toscano

Tananai

Tredici Pietro

Trigno