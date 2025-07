Una scaletta ricca di nomi è quella che infiamma la prima serata di oggi, venerdì 11 luglio, di Raiuno che regala la quinta ed ultima serata del Tim Summer Hits 2025 che torna in onda con un best of. Nel corso delle prime, quattro serate, sul palco di Piazza del Popolo, sono salite i principali protagonisti della scena musicale italiana degli ultimi anni. In uno show musicale trasmesso da Raiuno non mancano i nomi che hanno scritto la storia della musica italiana come Cristiano Malgioglio, ma anche Loredana Bertè in duetto con i Boomdabash che torneranno sul palco anche questa sera.

Spazio, poi, ad una delle voci più belle della canzone neomelodica come Sal Da Vinci seguito, poi, anche da Gigi D’Alessio, reduce dai sold out dei concerti che terra in Piazza del Plebiscito a Napoli a settembre. E, ancora, sul palco, poi, arriverà anche Lorella Cuccarini in duetto con un ex allievo di Amici ovvero Riki. Non mancheranno, poi, artisti giovanissimi ma già protagonisti delle classifiche musicali come Tananai, Achille Lauro, Francesco Gabbani, Noemi, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, The Kolors e i Negramaro.

Scaletta Tim Summer Hits the Best Of 2025: tutti gli altri artisti

Le sorprese della scaletta del Tim Summer Hits 2025, però, non finiscono qui perché, questa sera, sul palco del best of, saliranno anche gli artisti che, con la loro musica, sono destinati a durare a lungo sulla scena. Spazio, dunque, ad uno degli artisti più apprezzati da pubblico e addetti ai lavori come Ghali, ma anche a Gaia, Bresh, Chiamamifaro, reduce dall’avventura nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Chiara Galiazzo, Coez, Coma_Cose, Eugenio in Via di Gioia e la coppia artistica dell’estate ovvero quella formata da Fedez e Clara.

La serata, poi, continuerà con la coppia femminile dell’estate italiana ovvero Alessandra Amoroso e Serena Brancale che, in realtà, sul palco, saranno in tre per la dolce attesa della Amoroso. Chiudono la scaletta Francesca Michielin, Jacopo Sol | Lda, Luchè, Michele Bravi e Mida,Olly, Petit, Vale Lp e Lil Jolie, Venerus.