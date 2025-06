Torino is Fantastic 2025 scaletta dello show in onda oggi - 29 giugno - su Canale 5: big e artisti emergenti della musica italiana.

La musica non conosce soste quando le temperature dell’estate raggiungono il loro picco; un nuovo appuntamento con le hit della bella stagione è previsto per questa sera, 29 giugno, con la scaletta Torino is Fantastic 2025. Lo spettacolo è stato registrato in precedenza in occasione della festa di San Giovanni, per l’appunto patrono del capoluogo piemontese. Lo show arriva oggi anche in prima serata e con la splendida conduzione di Gerry Scotti che farà da narratore di un concerto all’insegna della musica più bollente dell’estate 2025.

Antonello Venditti ha una compagna?/ L'amore maturo con Anna: "Ci stimiamo molto. E il ses*o..."

Prima di tuffarci nel capitolo scaletta Torino is Fantastic 2025 – in onda oggi, 29 giugno, su Canale 5 – non passa inosservato il fronte ospiti. Oltre ai cantanti iconici della scena musicale italiana, grande attesa per l’arrivo sul palco torinese di Shaggy. Il cantante statunitense avrà l’onore di portare sul palco una nuova versione della sua hit più rappresentativa: ‘Boombastic’. Un tributo necessario quando ricorrono i 30 anni dalla sua fragorosa uscita.

Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso/ Insieme da tre anni: "Mi ha insegnato l'amore"

Scaletta Torino is Magic 2025, i cantanti previsti per lo show di questa sera 29 giugno su Canale 5

Ora, fari puntati sulla scaletta Torino is Fantastic 2025 in vista dello show che questa sera – 29 giugno – con Gerry Scotti padrone di casa, andrà in onda su Canale 5. Come anticipato, i pionieri della musica italiana non mancheranno: da Annalisa ad Alessandra Amoroso, passando per Gianna Nannini, Mahmood e Tananai. Inoltre, da poco si è conclusa l’annata di Amici 24 e non potevano mancare sul palco buona parte dei talenti che hanno avuto modo di mettersi in mostra nel talent di Canale 5. TrigNO, Antonia Nocca, ma anche i ballerini Alessia Pecchia e il vincitore Daniele Doria.

Carla Accardi e Penelope, chi sono la moglie e la figlia di Gianna Nannini/ "Le uniche di cui posso fidarmi"

Insomma, una scaletta on fire in vista dell’appuntamento di questa sera con Torino is Fantastic 2025 in onda oggi – 29 giugno 2025 – su Canale 5. Per l’ordine d’uscita dei cantanti, dato il montaggio televisivo, non si hanno notizie; ecco però la totalità degli artisti previsti per lo show in prima serata.

SCALETTA

Mahmood

Alessandra Amoroso

Shaggy

Noemi

Tananai

Gianna Nannini

Annalisa

Il Volo

Antonello Venditti

Antonia Nocca (con Francesco Fasano, ballerino Amici 24)

TrigNO (con Daniele Doria e Alessia Pecchia, ballerini Amici 24)